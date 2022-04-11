Арахамія прокоментував відставку Авакова

10:39 14 липня Київ, Україна

Ніяких компроматів і підтекстів, Арсен Аваков залишив посаду глави МВС за власним бажанням.
 
Про це глава фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів журналістам після засідання фракції.

"Єдина підстава (для відставки - ред.) - за власним бажанням. Це виключно його бажання", - заявив Арахамія.

За його словами, Аваков не розглядається на пост прем'єр-міністра, але йому можуть запропонувати роботу в державному секторі.

"Може, він буде ще в команді в якомусь іншому амплуа", - зазначив Арахамія.

Також він упевнений, що "буде мирний сценарій розставання" з Аваковим.

Напередодні повідомлялося, що глава МВС Аваков подав у відставку. Його заяву парламент розгляне в четвер.