Арахамія прокоментував відставку Авакова

Ніяких компроматів і підтекстів, Арсен Аваков залишив посаду глави МВС за власним бажанням.
Про це глава фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів журналістам після засідання фракції.
"Єдина підстава (для відставки - ред.) - за власним бажанням. Це виключно його бажання", - заявив Арахамія.
За його словами, Аваков не розглядається на пост прем'єр-міністра, але йому можуть запропонувати роботу в державному секторі.
"Може, він буде ще в команді в якомусь іншому амплуа", - зазначив Арахамія.
Також він упевнений, що "буде мирний сценарій розставання" з Аваковим.
Напередодні повідомлялося, що глава МВС Аваков подав у відставку. Його заяву парламент розгляне в четвер.
"Єдина підстава (для відставки - ред.) - за власним бажанням. Це виключно його бажання", - заявив Арахамія.
За його словами, Аваков не розглядається на пост прем'єр-міністра, але йому можуть запропонувати роботу в державному секторі.
"Може, він буде ще в команді в якомусь іншому амплуа", - зазначив Арахамія.
Також він упевнений, що "буде мирний сценарій розставання" з Аваковим.
Напередодні повідомлялося, що глава МВС Аваков подав у відставку. Його заяву парламент розгляне в четвер.
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