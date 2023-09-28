Антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний у "Дії" - Мінцифри

15:47 28 вересня Київ, Україна

Антикорупційний реєстр НАЗК (Національного агентства із запобігання корупції) знову доступний на Єдиному держспорталі відкритих даних у "Дії". Доступ до реєстру припинили на початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Реєстр доступний на порталі державних послуг Дія.

"Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина чи бізнес до корупції, щоб не співпрацювати з підприємствами та людьми, які мають корупційний бекграунд", - пояснив Федоров .

За словами міністра, загальнодоступний реєстр також сприятиме медіа та громадськості викривати корупційні схеми.



Під час вторгнення у 2022 році держава закрила доступ до багатьох публічних реєстрів через питання безпеки.Мінцифри працює із силовим блоком, щоб повернути доступ до деяких даних, зазначає Федоров. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення, може надати громадянам такі дані: Під час вторгнення у 2022 році держава закрила доступ до багатьох публічних реєстрів через питання безпеки.Мінцифри працює із силовим блоком, щоб повернути доступ до деяких даних, зазначає Федоров.Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення, може надати громадянам такі дані:

вид покарання (стягнення);

ПІБ особи та її місце роботи;

назва юридичної особи, юридична адреса, код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб;

статті кодексів;

склад корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

На початку вересня НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру корупціонерів у себе на сайті.

"Відкриті дані - це потужний інструмент чесноти, а значить антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням аспектів безпеки можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій", – заявляв тоді голова НАПК Олександр Новіков.