Аншлюс Білорусі та Росії - справа часу

У Білорусі донині тривають велелюдні протести проти режиму Лукашенка. Очевидці зафіксували БТРи, які в'їжджають до столиці країни. Про стягування водометів та іншої спецтехніки з обіду повідомляли місцеві журналісти. У центр Мінська перекидали додаткові сили ОМОНу. Закрито шість станцій метро. Колючим дротом оточені найбільші площі та проспекти. Все для того, щоб налякати, обмежити або взагалі не пропустити тисячі білорусів.
Лукашенко намагається себе переконати, що це все влаштували йому емісари з Заходу та України. Знову ж, підтримуючи вигадану версію російського МЗС про 200 екстремістів з України.
Насправді анти-лукашенківські протести не припиняються 30-й день поспіль. Кадри насильства каральної системи вражають. В ООН нарахували 450 випадків катування затриманих мітингувальників. І навряд чи це фінальна цифра. Лише 1 вересня міліція схопила майже 80 учасників мирних акцій проти насильства силовиків і фальсифікації виборів глави республіки. Затримані - в основному студенти.
Аншлюс - приєднання Білорусі до Росії - те, чого зараз дуже хоче Путін і те, чого вже не здатний відвернути ослаблений Лукашенко. Його "прогин" перед Кремлем - з оприлюдненням нібито перехопленої розмови про фальсифікації діагнозу Навального - говорить, що "Батька" таки здається Путіну. Його ворог тепер не поза країною, а всередині.
Водночас по країні прокотилися інші масові пікети. Тільки в суботу, 5 вересня, багатотисячний "Жіночий марш миру" пройшовся по Мінську. У відповідь на жорстокість міліції хакери зламали офіційний сайт МВС Білорусі та оголосили там в розшук самого Лукашенка. Втім, так званий "президент ОМОНу" продовжує тактику нападу на своїх і чужих.
Лукашенко намагається себе переконати, що це все влаштували йому емісари з Заходу та України. Знову ж, підтримуючи вигадану версію російського МЗС про 200 екстремістів з України.
Насправді анти-лукашенківські протести не припиняються 30-й день поспіль. Кадри насильства каральної системи вражають. В ООН нарахували 450 випадків катування затриманих мітингувальників. І навряд чи це фінальна цифра. Лише 1 вересня міліція схопила майже 80 учасників мирних акцій проти насильства силовиків і фальсифікації виборів глави республіки. Затримані - в основному студенти.
Аншлюс - приєднання Білорусі до Росії - те, чого зараз дуже хоче Путін і те, чого вже не здатний відвернути ослаблений Лукашенко. Його "прогин" перед Кремлем - з оприлюдненням нібито перехопленої розмови про фальсифікації діагнозу Навального - говорить, що "Батька" таки здається Путіну. Його ворог тепер не поза країною, а всередині.
Водночас по країні прокотилися інші масові пікети. Тільки в суботу, 5 вересня, багатотисячний "Жіночий марш миру" пройшовся по Мінську. У відповідь на жорстокість міліції хакери зламали офіційний сайт МВС Білорусі та оголосили там в розшук самого Лукашенка. Втім, так званий "президент ОМОНу" продовжує тактику нападу на своїх і чужих.
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