Анонсовано дату засідання у форматі "Рамштайн" - Кулеба

14:14 04 січня Київ, Україна





Про це він сказав на онлайн-брифінгу 4 січня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що незабаром відбудеться засідання у форматі "Рамштайн" щодо збройної підтримки України.Про це він сказав на онлайн-брифінгу 4 січня.

"Ми покладаємо великі надії на нові рішення щодо оборонної підтримки з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн". Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень", - сказав міністр.



Кулеба також назвав групи озброєння, яких зараз найбільше потребує українське військо. За його словами, насамперед - це системи протиповітряної та протиракетної оборони та боєприпаси до них.

"Тому ми проведемо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", - зазначив міністр.



Україна також зацікавлена у додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та Vulcan, переносних зенітно-ракетних комплексів типу Stinger та інших, а також артилерійських снарядів усіх калібрів, наголосив Кулеба.



Він окремо зазначив, що зараз Україна працює з партнерами для виходу на новий рівень забезпечення збройних сил артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів.

"Навіть діти в Україні просять принести під ялинку леопарда. І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми не тільки над цим думаємо, але й дуже багато працюємо. Я говорив минулого року і переконаний, що 2023 року ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати 2022-го. Я можу підтвердити, що так і буде, чекайте на новини", - підкреслив міністр.

Кулеба також розповів, що Сполучені Штати вже розпочали підготовку до передачі систем ППО Patriot Україні.