Анонсовано дату засідання у форматі "Рамштайн" - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що незабаром відбудеться засідання у форматі "Рамштайн" щодо збройної підтримки України.
Про це він сказав на онлайн-брифінгу 4 січня.
Про це він сказав на онлайн-брифінгу 4 січня.
Кулеба також назвав групи озброєння, яких зараз найбільше потребує українське військо. За його словами, насамперед - це системи протиповітряної та протиракетної оборони та боєприпаси до них.
Україна також зацікавлена у додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та Vulcan, переносних зенітно-ракетних комплексів типу Stinger та інших, а також артилерійських снарядів усіх калібрів, наголосив Кулеба.
Він окремо зазначив, що зараз Україна працює з партнерами для виходу на новий рівень забезпечення збройних сил артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів.
Кулеба також розповів, що Сполучені Штати вже розпочали підготовку до передачі систем ППО Patriot Україні.
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