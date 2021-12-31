Анонсовано дату зустрічі політрадник "Нормандське четвірки"

Представник ТКГ від України Сергій Гармаш повідомив попередню дату зустрічі політрадник глав "Нормандське четвірки", за його словами, сторони повинні зібратися 28 серпня.
За його словами, від України традиційно в ній братиме участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, а від Росії - заступник голови Адміністрації президента Дмитро Козак.
У той же час джерело російського агентства підтвердив, що готується «діалог» радників в «нормандському» форматі. За словами джерела, формат зустрічі поки не визначено, але пройти вона повинна до кінця серпня.
.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі