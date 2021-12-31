Анонсовано дату зустрічі політрадник "Нормандське четвірки"

16:07 18 серпень Київ, Україна

Представник ТКГ від України Сергій Гармаш повідомив попередню дату зустрічі політрадник глав "Нормандське четвірки", за його словами, сторони повинні зібратися 28 серпня.

«Нормандська зустріч на рівні глав зовнішньополітичних радників планується на 28 серпня», - зазначив він.

За його словами, від України традиційно в ній братиме участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, а від Росії - заступник голови Адміністрації президента Дмитро Козак.

«Зустріч політичних радників - це Єрмак, Козак ... Це ще цікавіше, мені здається. Тому що там повинен бути Козак, а він написав, що не братиме участі, подивимося. Буде дивно, якщо його не буде. Якщо зберуться тільки три зовнішньополітичних радника, це буде означати, що Росія вийшла з «Нормандії», - додав він.

У той же час джерело російського агентства підтвердив, що готується «діалог» радників в «нормандському» форматі. За словами джерела, формат зустрічі поки не визначено, але пройти вона повинна до кінця серпня.

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