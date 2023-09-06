Ганна Маляр пояснила, чим керуються росіяни за таких атак, як на Чернігів

Чим далі просуваються українські війська, звільняючи окуповані території, тим жорстокіші російські атаки на мирні міста та села України. Як написала в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські агресори не можуть спокійно спостерігати за успіхами України і роблять обстріл так, щоб зробити українцям якомога болючіше.
Вона вкотре наголосила, що поки що йде війна, безпечного місця в Україні немає.
Маляр наголосила, що своїми ударами росіяни намагаються не лише знищувати українців та їхні будівлі, але хочуть робити це жорстоко та показово.
За словами Маляр, публічні заходи – це завжди ризик та лотерея незалежно від того, чи оприлюднена про них інформація, чи ні.
Нагадаємо, 19 серпня росіяни завдали ракетного удару по центру Чернігова. Раніше повідомлялося про сімох загиблих і 90 постраждалих внаслідок атаки. Було обстріляно місцевий драмтеатр, де проводилася виставка дронів Люті пташки.
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