Ганна Маляр пояснила, чим керуються росіяни за таких атак, як на Чернігів

17:32 19 серпня Київ, Україна

Чим далі просуваються українські війська, звільняючи окуповані території, тим жорстокіші російські атаки на мирні міста та села України. Як написала в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські агресори не можуть спокійно спостерігати за успіхами України і роблять обстріл так, щоб зробити українцям якомога болючіше.

"Вони не просто ціляться в цивільні об'єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас. Росіянам дошкуляє все успішне, що у нас є", - зазначила Маляр.

Вона вкотре наголосила, що поки що йде війна, безпечного місця в Україні немає.

"Надійно лише в укритті. Тому кожен має навчитися враховувати цей фактор у всьому, що ми робимо і де буваємо", - наголосила вона.

Маляр наголосила, що своїми ударами росіяни намагаються не лише знищувати українців та їхні будівлі, але хочуть робити це жорстоко та показово.

"Для них важлива емоційна складова. Потрапити якомога болючіше. Було й таке, коли заходи проводили без публічного оголошення та висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме на момент проведення заходу", – додала вона.

За словами Маляр, публічні заходи – це завжди ризик та лотерея незалежно від того, чи оприлюднена про них інформація, чи ні.

Нагадаємо, 19 серпня росіяни завдали ракетного удару по центру Чернігова. Раніше повідомлялося про сімох загиблих і 90 постраждалих внаслідок атаки. Було обстріляно місцевий драмтеатр, де проводилася виставка дронів Люті пташки.