Ангеліна Вовк впевнена, що з Хрюшею та Степашком зможе зупинити ЗСУ

08:45 27 листопада Київ, Україна

Російська ведуча дитячої програми На добраніч, малюки Ангеліна Вовк заявила, що планує виїхати на фронт, щоб за допомогою лялькової свині Хрюші та зайця Степашки змусити українців припинити опір. Про це вона заявила в ефірі одного із російських пропагандистських каналів.

На її думку, музика зі старої дитячої телепрограми, її голос та іграшкові "свідуючі" зупинили б ЗСУ.

"Думаю, треба якось зупинити цей бік. Щоб вони по-іншому глянули на ці події. І я сказала своїй приятельці, що я візьму Хрюшу та Степашку і поїду туди, на фронт і звернуся до українців. У мене також є українська кров. Я також читала їм казки. І гадаю: раптом мене почують. А просто мені здається, що коли б зазвучала ця музика з передачі На добраніч, малюки і вони почули б мій голос. Я б сказала: "Здрастуйте, дорогі дівчатка та хлопчики. Зупиніться, що ви робите? Ви ж добрі!", - виклала Вовк свій "мирний план".

Ведуча також розповіла про "русофобію в Україні" та про те, як у дитинстві на неї в Україні "накинулась ватага хлопчаків", які називали її "москалькою" та вимагали, щоб вона "поїхала звідси".

Нагадаємо, раніше українська телеведуча Сніжана Єгорова публічно заявляла про підтримку російського президента Володимира Путіна. А за два дні до війни вона назвала путіна "героєм нашого часу".