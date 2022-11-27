Ангеліна Вовк впевнена, що з Хрюшею та Степашком зможе зупинити ЗСУ

Російська ведуча дитячої програми На добраніч, малюки Ангеліна Вовк заявила, що планує виїхати на фронт, щоб за допомогою лялькової свині Хрюші та зайця Степашки змусити українців припинити опір. Про це вона заявила в ефірі одного із російських пропагандистських каналів.
На її думку, музика зі старої дитячої телепрограми, її голос та іграшкові "свідуючі" зупинили б ЗСУ.
Ведуча також розповіла про "русофобію в Україні" та про те, як у дитинстві на неї в Україні "накинулась ватага хлопчаків", які називали її "москалькою" та вимагали, щоб вона "поїхала звідси".
Нагадаємо, раніше українська телеведуча Сніжана Єгорова публічно заявляла про підтримку російського президента Володимира Путіна. А за два дні до війни вона назвала путіна "героєм нашого часу".
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