Ангела Меркель взяла шефство в питанні організації зустрічі Нормандської четвірки

14:05 25 жовтня Київ, Україна

На пресконференції в столиці посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розкрила плани Ангели Меркель щодо нормандської зустрічі.



Канцлерка Німеччини заявила про намір працювати в питанні просування зустрічі в Нормандському форматі з усіма сторонами: Росією, Україною і Францією.



Фельдгаузен зазначила, що успішні переговори ведуться як з російською, так і з українською стороною, але точної дати проведення зустрічі на цей момент немає.



Активну участь в організації нормандської зустрічі приймає і фрацузька сторона.



Нагадаємо, переговори Володимира Зеленського з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном пройшли 11 жовтня.