Ангела Меркель взяла шефство в питанні організації зустрічі Нормандської четвірки

На пресконференції в столиці посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розкрила плани Ангели Меркель щодо нормандської зустрічі.
Канцлерка Німеччини заявила про намір працювати в питанні просування зустрічі в Нормандському форматі з усіма сторонами: Росією, Україною і Францією.
Фельдгаузен зазначила, що успішні переговори ведуться як з російською, так і з українською стороною, але точної дати проведення зустрічі на цей момент немає.
Активну участь в організації нормандської зустрічі приймає і фрацузька сторона.
Нагадаємо, переговори Володимира Зеленського з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном пройшли 11 жовтня.
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