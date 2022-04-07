Андрій Таран про "москітний флот" - це невеликі кораблі з великими бойовими можливостями

19:01 07 липня Київ, Україна

Військове відомство країни працює над тим, щоб протягом року ВМС України поповнилися ще й невеликим, але потужним в своїй протидії російським окупантам "москітним флотом".

Про це повідомив міністр оборони країни Андрій Таран.



"Дуже скоро, я думаю, не пізніше, ніж наступного року у нас буде, за допомогою Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, кілька маленьких кораблів, "москітний флот", але з реальними бойовими здібностями: з сучасними протикорабельними ракетами, сучасною електронною зброєю, яка дозволить нам представляти певну загрозу російським морським силам", - сказав Таран на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в середу, 7 липня.



Також глава військового відомства підкреслив, що цього поки недостатньо.



"Ми працюємо над створенням великих здібностей. В цьому році я підписав наказ про придбання для флоту нових систем протикорабельних ракет, які будуть розташовані на березі", - заявив Таран.



Він додав, що придбані протикорабельні ракети можуть бути встановлені на споруджуваний в Туреччині корвет для України.