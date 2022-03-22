Андрій Садовий йде на самоізоляцію

05:50 28 жовтня Київ, Україна

Найближче оточення мера Львова Андрія Садового, його дружина і теща, заразилися коронавірусом. Мер зробив тест і отримав негативний результат, але відповідно до особливостей протікання вірусу COVID-19 , Садовий повинен піти на самоізоляцію.



Про це у вівторок, 27 жовтня, він повідомив на своїй сторінці в Facebook.



"Катерина (дружина - ред.) разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний. Почуваюся добре, ніяких симптомів немає. З досвіду лікарі кажуть, що в сім'ях не всі проходять хворобу одночасно. Мабуть, є хороший імунітет", - написав Садовий.



Також він поінформував, що йде на самоізоляцію на кілька днів, після чого зробить ще один тест.



"Якщо повторний тест буде негативним, відразу повернуся на роботу", - зазначив мер.