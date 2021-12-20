Андрій Єрмак: незабаром можливий обмін полоненими

20:11 10 липень Київ, Україна

Скоро може відбутися новий обмін полоненими - Єрмак

Нормандський саміт в Берліні за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції повинен пройти якомога швидше, можливо, в найближчі місяці. Скоро також може відбутися новий обмін полоненими.

Про це журналістам розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він також зазначив зростання рівня підтримки української позиції з боку Франції та Німеччини.

За його словами, учасники переговорів по Донбасу зараз активно готують механізм реального, а не декларативного забезпечення припинення вогню. Тривають і переговори з обміну, який може пройти найближчим часом, сторони близькі до затвердження плану з розмінування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона сподівається на саміт в серпні, однак російський парламентер Дмитро Козак заявив, що ніяких підстав для цього поки немає.

Також представник Росії в Тристоронньої контактній групі Борис Гризлов заявив, що українська сторона нібито затягує підготовку обміну полоненими.