Андрій Єрмак про наступ Сил оборони: щодня є невеликий прогрес

"Є абсолютні причини. Насамперед це дуже велика площа замінованості землі. По-друге, нам не вистачає озброєння. І, по-третє, ми маємо іншу філософію. Чим ми відрізняємося від росіян? Ми думаємо про наших людей, а росіяни - аж ніяк. Росіяни не рахують людей, вони для них просто, даруйте, м'ясо. І вони навіть багатьох убитих своїх не забирають з поля бою", - сказав він.