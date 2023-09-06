Андрій Єрмак про наступ Сил оборони: щодня є невеликий прогрес
12:47 24 серпня Київ, Україна
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що ніхто не може передбачити на 100% відсотків, як розвиватимуться події під час наступу Сил оборони, проте невеликий прогрес є щодня.
Про це він сказав у інтерв'ю DW.
"Контрнаступ триває. Щодня є хоча б маленький, але прогрес, і, безумовно, щось, якісь речі змінюються, адже щодня щось відбувається. І я сподіваюся, що ми цього разу здивуємо світ. Ми повернулися з фронту не з відчуттям того, що наші воїни втратили мотивацію", - сказав Єрмак.
Глава ОПУ назвав кілька причин, які уповільнюють наступ Сил оборони.
"Є абсолютні причини. Насамперед це дуже велика площа замінованості землі. По-друге, нам не вистачає озброєння. І, по-третє, ми маємо іншу філософію. Чим ми відрізняємося від росіян? Ми думаємо про наших людей, а росіяни - аж ніяк. Росіяни не рахують людей, вони для них просто, даруйте, м'ясо. І вони навіть багатьох убитих своїх не забирають з поля бою", - сказав він.
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