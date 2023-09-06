Аналітики США визначили кількість втрат армій росії та України у війні - ЗМІ

07:36 19 серпня Київ, Україна

Видання The New York Times опублікувало дані про втрати росії та України у війні. І хоча оцінити точну кількість втрат складно, оскільки рф їх занижує, а Україна не розголошує, видання посилається на офіційних осіб США. За їхніми даними, загальна кількість убитих та поранених українських та російських військових з початку війни в Україні наближається до 500 тисяч.

За даними офіційних осіб США, втрати російських військових наближаються до 300 тисяч осіб. Ця кількість охоплює близько 120 тисяч загиблих та 170 – 180 тисяч поранених.

Україна втратила близько 70 тисяч воїнів та 100 – 120 тисяч поранених.

Видання зазначає, що росіяни перевершують українців на полі бою майже втричі. Крім того, росія має більше населення, з якого можна поповнити свої лави.

За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тисяч військовослужбовців, включаючи регулярну армію, резерв та воєнізовані формування.

У той самий час росія майже втричі збільшила цю кількість, маючи понад 1,33 млн військових регулярної армії, резерву та воєнізованих формувань, таких як приватна військова компанія Вагнер.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, з початку війни загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 256 510 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 460 окупантів.