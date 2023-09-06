Аналітики ISW розповіли про тактично значні успіхи ЗСУ

Як повідомляється в зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 11 серпня, українські сили досягли тактично значних успіхів у західній частині Запорізької області на тлі продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту.
Геолокаційні дані, опубліковані 11 серпня, підтверджують, що українські війська досягли північних околиць Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області, хоча сталість і довжина цих позицій поки що не зрозуміла.
Аналітики відзначили, що здатність Сил оборони просунутися до околиць Роботиного, на оборону якого російські війська витратили значні зусилля, час та ресурси, залишається значною, навіть якщо українські досягнення наразі обмежені.
Крім того, опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Урожайному (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей.
"Обмежена російська передислокація частин 7-ї дивізії ПДВ з лівого берега Херсонської області у червні, схоже, створила умови, що дозволили українським військам більш вільно діяти в цьому районі, і українські війська, ймовірно, також використовуватимуть ослаблені російські угруповання на інших ділянках фронту, де вони активно проводять наступальні операції, у разі подальшого пересування російських військ”, – йдеться в огляді.
На думку експертів, українські контрнаступальні операції, схоже, змушують російських військових передислокувати російські сили, що обороняються на заході Запорізької області. Це свідчить про те, що українські зусилля можуть суттєво послабити російську оборону.
Також фахівці вказують, що російська практика проведення бічних передислокацій на ключових ділянках фронту, ймовірно, ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому, оскільки операції з обох сторін закріплюють російські підрозділи на певних ділянках фронту.
Ці бічні підкріплення, ймовірно, зірвуть російські наступальні та оборонні операції у тих секторах, звідки вони прибули, і загрожують швидкою деградацією сил, які російські військові використовують як підкріплення.
Крім того, зазначається, що нині росія, схоже, не має значних наявних сил, які вона могла б залучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу інші сектори фронту.
Також аналітики зазначають, що українські контрнаступальні операції відтягнули елітні російські з'єднання та частини до району Бахмута та продовжують утримувати їх там.
Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони України мають успіх на Таврійському напрямку.
У вечірньому зведенні Генштабу повідомлялося, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Геолокаційні дані, опубліковані 11 серпня, підтверджують, що українські війська досягли північних околиць Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області, хоча сталість і довжина цих позицій поки що не зрозуміла.
Аналітики відзначили, що здатність Сил оборони просунутися до околиць Роботиного, на оборону якого російські війська витратили значні зусилля, час та ресурси, залишається значною, навіть якщо українські досягнення наразі обмежені.
Крім того, опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Урожайному (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей.
"Обмежена російська передислокація частин 7-ї дивізії ПДВ з лівого берега Херсонської області у червні, схоже, створила умови, що дозволили українським військам більш вільно діяти в цьому районі, і українські війська, ймовірно, також використовуватимуть ослаблені російські угруповання на інших ділянках фронту, де вони активно проводять наступальні операції, у разі подальшого пересування російських військ”, – йдеться в огляді.
На думку експертів, українські контрнаступальні операції, схоже, змушують російських військових передислокувати російські сили, що обороняються на заході Запорізької області. Це свідчить про те, що українські зусилля можуть суттєво послабити російську оборону.
Також фахівці вказують, що російська практика проведення бічних передислокацій на ключових ділянках фронту, ймовірно, ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому, оскільки операції з обох сторін закріплюють російські підрозділи на певних ділянках фронту.
Ці бічні підкріплення, ймовірно, зірвуть російські наступальні та оборонні операції у тих секторах, звідки вони прибули, і загрожують швидкою деградацією сил, які російські військові використовують як підкріплення.
Крім того, зазначається, що нині росія, схоже, не має значних наявних сил, які вона могла б залучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу інші сектори фронту.
Також аналітики зазначають, що українські контрнаступальні операції відтягнули елітні російські з'єднання та частини до району Бахмута та продовжують утримувати їх там.
Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони України мають успіх на Таврійському напрямку.
У вечірньому зведенні Генштабу повідомлялося, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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