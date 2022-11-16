Аналітики ISW пророкують, що росіяни будуть змушені сповільнити обстріл по Україні

10:56 16 листопада Київ, Україна

Зеленський повторив, що Україна вестиме переговори з росією, якщо кремль повністю виведе свої війська з України, відновить територіальну цілісність України та забезпечить покарання за військові злочини серед інших положень щодо ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки.

На думку аналітиків, кремль, ймовірно, навмисно спланував масовану ракетну кампанію по Україні напередодні виступу Зеленського на саміті "Великої двадцятки" з огляду на те, що ракетна кампанія у кількох напрямках потребує значної військової підготовки.

Адже офіційний наратив кремля навколо саміту G20 ще більше підтверджує незацікавленість Росії у перспективі мирних переговорів з Україною.

В інституті наголошують і на тому, що росіяни все частіше звертаються до різних платформ у соціальних мережах, щоб висловити своє невдоволення проблемами мобілізації - явище, яке має всі передумови для розпалювання організованих онлайн-рухів у росії.