Аналітики ISW пророкують, що росіяни будуть змушені сповільнити обстріл по Україні
10:56 16 листопада Київ, Україна
На думку аналітиків, кремль, ймовірно, навмисно спланував масовану ракетну кампанію по Україні напередодні виступу Зеленського на саміті "Великої двадцятки" з огляду на те, що ракетна кампанія у кількох напрямках потребує значної військової підготовки.
Адже офіційний наратив кремля навколо саміту G20 ще більше підтверджує незацікавленість Росії у перспективі мирних переговорів з Україною.
В інституті наголошують і на тому, що росіяни все частіше звертаються до різних платформ у соціальних мережах, щоб висловити своє невдоволення проблемами мобілізації - явище, яке має всі передумови для розпалювання організованих онлайн-рухів у росії.
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