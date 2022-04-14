Аналітики CIT розповіли, які слабкості показала російська армія в Україні

07:20 14 квітня Київ, Україна





За



Ключовою проблемою вони називають «тотальну» нестачу особового складу. За їхніми даними, армії доводиться йти на всілякі хитрощі, щоб сформувати батальйонні тактичні групи. Саме тому командування використовувало терміновиків або набирало людей зовсім не бойових спеціальностей.



Крім того, експерти нагадали, що росія стала значно менш мілітаризованою країною, ніж за часів СРСР, коли готувалася протистояти НАТО. За колишнього міністра оборони Анатолія Сердюкова армію хотіли зробити компактною з упором на професіоналізм. Проте після його звільнення у 2012 році реформу закинули, а зарплати контрактників скоротилися у рази. У результаті багато з'єднань комплектуються терміновиками, рівень боєздатності яких значно гірший.



Путіну напевно повідомляли, що ніякі термінові кордон не перетинали кордон, але потім вже стало неможливо заперечувати. І 9 березня Міноборони визнало, що терміновики беруть участь і у війні проти України. У відомстві зафіксували «кілька фактів» їхньої присутності та заявили, що «практично всіх» вже вивезли назад до Росії. Як відзначають аналітики, відкликання терміновиків з фронту позначилося на механізованих з'єднаннях, які дуже втратили в боєздатності.



Другий негативний фактор впливу на російську армію — нестача ракет та погана розвідка.



В авіації та протиповітряній обороні росія повинна була мати переважну перевагу. За даними аналітиків, зазвичай армія Росії не соромиться використовувати артилерію та авіацію, як це було з Маріуполем. З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну американські чиновники прогнозували, що Київ впаде протягом 72 годин, деякі аналітики давали українській столиці максимум 96 годин. Проте бліцкригу не сталося, і війна продовжується досі.За даними Military Strength Ranking, на момент вторгнення російська армія вважалася другою по військовій могутності у світі. Чому їй не вдалося виконати поставлені завдання, розмірковують аналітики Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, Кирило Михайлов та ще один, який побажав зберегти анонімність.вони називають «тотальну» нестачу особового складу. За їхніми даними, армії доводиться йти на всілякі хитрощі, щоб сформувати батальйонні тактичні групи. Саме тому командування використовувало терміновиків або набирало людей зовсім не бойових спеціальностей.Крім того, експерти нагадали, що росія стала значно менш мілітаризованою країною, ніж за часів СРСР, коли готувалася протистояти НАТО. За колишнього міністра оборони Анатолія Сердюкова армію хотіли зробити компактною з упором на професіоналізм. Проте після його звільнення у 2012 році реформу закинули, а зарплати контрактників скоротилися у рази. У результаті багато з'єднань комплектуються терміновиками, рівень боєздатності яких значно гірший.Путіну напевно повідомляли, що ніякі термінові кордон не перетинали кордон, але потім вже стало неможливо заперечувати. І 9 березня Міноборони визнало, що терміновики беруть участь і у війні проти України. У відомстві зафіксували «кілька фактів» їхньої присутності та заявили, що «практично всіх» вже вивезли назад до Росії. Як відзначають аналітики, відкликання терміновиків з фронту позначилося на механізованих з'єднаннях, які дуже втратили в боєздатності.впливу на російську армію — нестача ракет та погана розвідка.В авіації та протиповітряній обороні росія повинна була мати переважну перевагу. За даними аналітиків, зазвичай армія Росії не соромиться використовувати артилерію та авіацію, як це було з Маріуполем.

«Це типова російська стратегія. І вона генерує більшість військових злочинів. Так було у Чечні, у Сирії», — наголошують вони.

Однак, якщо говорити про ракети, виявилося, що їх у Росії досить мало. За півтора місяці армія Росії використала приблизно 1500 тисяч ракет, але для такої великої країни, як Україна, цього недостатньо. Тому із завданням знищити українські ППО та авіацію

впоралася, і стратегічне панування у повітрі їй завоювати не вдалося.

Крім того, у російській армії великі проблеми з розвідкою цілей. Аналітики припускають, що «мети визначаються за старими даними, які були актуальні у кращому випадку до 2014 року, а в найгіршому — ще за радянських часів».

«Ми неодноразово спостерігали повідомлення в соціальних мережах, підкріплені фото та відео, що удару потужною ракетою завдано за місцем, де колись був військовий об'єкт, але його давно вже там немає», — пояснили вони. В результаті ракети витрачаються нераціонально.

Третьою проблемою аналітики називають погану координацію та зв'язок.



Наприклад, вони наводять Одесу, коли морпіхи пішли по землі і їх розгромили біля Баштанки, а водночас десантники навіщось прилетіли до Одеси і почали там висаджуватися, не дочекавшись підходу сил по землі.. Координації не відбулося — і ті, й інші зазнали поразки.



Ще один приклад відсутності координації, яка обернулася загибеллю бійців, — похід кузбаського ОМОН на Київ. Аналітики припускають, що військовим наказали вирушити до Києва і навести там «конституційний порядок». Проте десантники не взяли аеродром Гостомель, щоб отримати підкріплення, а ОМОН поїхав уперед і був спалений через Ірпінь.



Ще один прокол — без єдиного командування. За словами аналітиків, досі російські військові округи виступали поодинці без серйозної координації. Східний військовий округ наступав на Київ, Центральний – на Чернігів, Західний – на Суми та Харків, Південний діяв на півдні України та на Донбасі. Тільки



Четверта причина недостатньої ефективності російської армії – низький рівень військових навичок.



За даними аналітиків, солдати та командири підрозділів навіть не вміють працювати зі зв'язком, хоча їм і надали такі кошти із захищеними каналами. На навчаннях це не перевірялося, а у мирний час є мобільний телефон. Виходить, що штаб у тилу не знає, де солдат, а солдат не може отримати команду, що робити далі.



Щодо оперативно-стратегічної координації, де зв'язок працює нормально, за словами аналітиків, до такої війни армія не готувалася. аналітики називають погану координацію та зв'язок.Наприклад, вони наводять Одесу, коли морпіхи пішли по землі і їх розгромили біля Баштанки, а водночас десантники навіщось прилетіли до Одеси і почали там висаджуватися, не дочекавшись підходу сил по землі.. Координації не відбулося — і ті, й інші зазнали поразки.Ще один приклад відсутності координації, яка обернулася загибеллю бійців, — похід кузбаського ОМОН на Київ. Аналітики припускають, що військовим наказали вирушити до Києва і навести там «конституційний порядок». Проте десантники не взяли аеродром Гостомель, щоб отримати підкріплення, а ОМОН поїхав уперед і був спалений через Ірпінь.Ще один прокол — без єдиного командування. За словами аналітиків, досі російські військові округи виступали поодинці без серйозної координації. Східний військовий округ наступав на Київ, Центральний – на Чернігів, Західний – на Суми та Харків, Південний діяв на півдні України та на Донбасі. Тільки зараз з'явився єдиний командувач . Йдеться про генерала Олександра Дворнікова, який координує війська на Донбасі.недостатньої ефективності російської армії – низький рівень військових навичок.За даними аналітиків, солдати та командири підрозділів навіть не вміють працювати зі зв'язком, хоча їм і надали такі кошти із захищеними каналами. На навчаннях це не перевірялося, а у мирний час є мобільний телефон. Виходить, що штаб у тилу не знає, де солдат, а солдат не може отримати команду, що робити далі.Щодо оперативно-стратегічної координації, де зв'язок працює нормально, за словами аналітиків, до такої війни армія не готувалася.

"А якщо й були якісь вчення, вони були зрежисовані, як у театрі", - пояснили вони.

Якщо ж говорити про навички безпосередньо ведення боїв, їх перевірити складно. Наприклад, наскільки влучно бійці стріляють. Аналітики уточнили, що в «армії поширений мухлеж», щоб отримувати чудові звіти. Насправді, мішені вражають снайпери, на папері малюють гарні цифри, а за фактом ніхто нічого не вміє.



Також експерти звинувачують у корупції. В армії вона проявляється не тільки в грошах, а й у званнях, що приносять додатковий дохід. Тобто і навчання, і поїздки до Сирії — заради зірочок, медалек, бо це підвищує твій оклад та інше. Коли проводять навчання, немає мети все реально відпрацювати та навчитися, а є мета отримати чергове звання чи премію.

П'ята проблема — низька якість екіпірування та постачання.



Аналітики зазначають, що Росія має спецназ, який більш-менш екіпірований. Проте загалом форма військовослужбовців залишає бажати

кращого. Наприклад, зимову форму роблять із дешевого матеріалу, який легко горить та погано ізолює тепло.

Є проблема і з таким військовим спорядженням, як бронежилети, каскм, приціли, перев'язувальні пакети. Наприклад, уночі на фронті в атаку ніхто не піде, бо нічого не видно. А українські війська з прицілами нічного бачення можуть дозволити собі вести бойові дії у темряві.



Аптечки у російських солдатів 1970-х років: у них тільки бинт та знеболювальні. За словами аналітиків, сучасна аптечка коштує дорого, а радянська вже є на складі, її купувати не треба. В результаті співвідношення вбитих та поранених приблизно один до трьох. Українська армія встигає врятувати набагато більше поранених до того, як вони помруть. У неї є сучасні кровоспинні та відпрацьована процедура евакуації.

Дивно, але російська армія опинилася у становищі української 2014 року. Виявилося, що в них нічого не готово, техніка не їде та

постачання розумного теж немає. Навіть їжу в недостатній кількості постачають, частина їжі - прострочена.

Останньою, шостою причиною невдач російської армії аналітики називають низький бойовий дух.



За їхніми словами, солдати недостатньо мотивовані. До 24 лютого військові думали, що це лише навчання і вони ось-ось поїдуть додому. У перші дні вони усвідомили, що це війна, але вважали, що все закінчиться швидко. Але виявилося, що все не так: немає ні постачання, ні зв'язку, артилерія рве на шматки, все погано. Українська ж армія, навпаки, мотивована, вражає досвідом та безстрашністю, вони відчувають підтримку та воюватимуть до останнього – таку армію не зламати.



Інша мотивація – матеріальна. За даними аналітиків, почастішали випадки, коли контрактникам відмовляють у виплаті обіцяних Путіним компенсацій за загибель або поранення у так званій "спецоперації". Як пояснення кажуть, що загиблий був на навчаннях і в жодній "спецоперації" не брав участі.





Солдати почали розуміти, що всіх кидають на забій, що немає жодної підтримки та постачання, що «нікого ми тут не звільняємо».

Крім цього, завдяки публікаціям правозахисників, деякі солдати почали усвідомлювати, що якщо вони відмовляться воювати у мирний час — а воєнний стан ніхто не оголошував — їм за це нічого не буде, максимум звільнять.