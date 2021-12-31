АМКУ порушив кримінальну справу проти Roshen

Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів в корпорації становить 450 тисяч тонн в рік.
До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.
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