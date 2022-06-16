14:39 16 червня Київ, Україна

АМКУ не видавав дозвіл французькому холдингу на покупку мережі Brocard.

У комітеті пояснюють, що не могли видати дозвіл на концентрацію через дії спеціальних процедур на період воєнного стану.



Наприкінці травня ЗМІ повідомили, з посиланням на лист Philippe Benacin, що французький холдинг завершив покупку Брокард-Україна та Егзагон 23 травня, про що повідомив АМКУ.



У комітеті підтвердили, що на початку травня отримали заяви від Philippe Benacin та Групи Алькор про надання дозволу французькому холдингу на придбання частки понад 50% у двох кіпрських компаніях.



Заяви надійшли у період, коли діяльність АМКУ у сфері розгляду заяв про надання дозволу на концентрації ще була призупинена та діяли рекомендаційні роз'яснення, які передбачали спрощену процедуру подання заяв у період військового стану.



Роз'ясненнями було визначено, що при надходженні заяв їхній розгляд зупиняється, а поновлення відбувається при наданні доповнень до заяв, але не пізніше трьох місяців після завершення або скасування воєнного стану.



Отже, зазначені вище заяви було припинено до припинення або скасування військового стану та станом на 15 червня комітет не надавав дозволу на заявлені концентрації, йдеться у повідомленні АМКУ.



Також на сьогодні у комітеті немає повного списку документів, який необхідно подавати разом із заявами.