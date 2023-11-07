Американські топ-чиновники закликали Конгрес виділити для України майже $12 млрд.

Американські топ-чиновники звернулися до Конгресу із закликом виділити 11,8 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки для України.
Про це йдеться у листі державного секретаря Ентоні Блінкена, глави Пентагону Ллойда Остіна, міністерства фінансів Джен Йеллен та директора Агентства США з міжнародного розвитку Саманти Пауер до законодавців.
Як зазначається, чиновники адміністрації Джо Байдена пояснюють, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з успіхами на полі бою, "забезпечуючи функціонування уряду та економіки та дозволяючи зосередити свої ресурси на обороні".
Водночас зазначається, що сума відповідної підтримки менша, ніж виділена у 2023 році - 14,4 мільярда доларів, у зв'язку з "інвестиціями США в успіх України та роботи із залучення допомоги від інших країн".
Як зазначається, чиновники адміністрації Джо Байдена пояснюють, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з успіхами на полі бою, "забезпечуючи функціонування уряду та економіки та дозволяючи зосередити свої ресурси на обороні".
Водночас зазначається, що сума відповідної підтримки менша, ніж виділена у 2023 році - 14,4 мільярда доларів, у зв'язку з "інвестиціями США в успіх України та роботи із залучення допомоги від інших країн".
Окремо чиновники відзначили підзвітність та контроль за тим, як витрачаються кошти на бюджетну підтримку України, а також те, що вони підштовхують Київ до реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією.
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