Американські топ-чиновники закликали Конгрес виділити для України майже $12 млрд.

19:59 07 листопада Київ, Україна

Американські топ-чиновники звернулися до Конгресу із закликом виділити 11,8 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки для України.





Як зазначається, чиновники адміністрації Джо Байдена пояснюють, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з успіхами на полі бою, "забезпечуючи функціонування уряду та економіки та дозволяючи зосередити свої ресурси на обороні".



Водночас зазначається, що сума відповідної підтримки менша, ніж виділена у 2023 році - 14,4 мільярда доларів, у зв'язку з "інвестиціями США в успіх України та роботи із залучення допомоги від інших країн". Про це йдеться у листі державного секретаря Ентоні Блінкена, глави Пентагону Ллойда Остіна, міністерства фінансів Джен Йеллен та директора Агентства США з міжнародного розвитку Саманти Пауер до законодавців.Як зазначається, чиновники адміністрації Джо Байдена пояснюють, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з успіхами на полі бою, "забезпечуючи функціонування уряду та економіки та дозволяючи зосередити свої ресурси на обороні".Водночас зазначається, що сума відповідної підтримки менша, ніж виділена у 2023 році - 14,4 мільярда доларів, у зв'язку з "інвестиціями США в успіх України та роботи із залучення допомоги від інших країн".

"11,8 мільярда доларів - мінімальна сума, необхідна для покриття базових потреб України, і хоча Канада та держави ЄС надають велику підтримку, якщо рахувати у відсотках від ВВП, цих та інших джерел недостатньо, щоб покрити дефіцит українського бюджету", - наголосили Блінкен. , Остін, Йеллен і Пауер.

Окремо чиновники відзначили підзвітність та контроль за тим, як витрачаються кошти на бюджетну підтримку України, а також те, що вони підштовхують Київ до реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією.