Американські танки M1 Abrams прибудуть до України наступного тижня - Байден
09:58 22 вересня Київ, Україна
Президент США Джо Байден
оголосив, що перші американські танки M1 Abrams вже прямують до України та прибудуть наступного тижня.
"Наступного тижня перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну", - заявив Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Президент США також зазначив, що ці танки будуть передані на додаток до нового схваленого пакета допомоги на суму 325 мільйонів доларів.
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