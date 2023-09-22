Американські танки M1 Abrams прибудуть до України наступного тижня - Байден

09:58 22 вересня Київ, Україна

Президент США Джо Байден оголосив, що перші американські танки M1 Abrams вже прямують до України та прибудуть наступного тижня.

"Наступного тижня перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну", - заявив Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Президент США також зазначив, що ці танки будуть передані на додаток до нового схваленого пакета допомоги на суму 325 мільйонів доларів.