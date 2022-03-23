Американські фахівці допоможуть РНБО розібратися з санкційними списками - Данилов

07:17 25 червня Київ, Україна





Про це заявив глава РНБО Олексій Наступного тижня в Україну приїдуть фахівці, які займаються санкційною політикою США , для консультацій з Радою нацбезпеки і оборони України (РНБО).Про це заявив глава РНБО Олексій Данилов

"29 числа фахівці зі Сполучених Штатів, які безпосередньо займаються процедурою санкцій США. Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися. Ми з ними співпрацювали під час ковіду, скажімо так, у нас було заочне спілкування. 29 числа у нас тут буде група, з якою ми будемо продовжувати співпрацювати", - сказав Данилов.

Він пояснив необхідність візиту фахівців санкціями, які стосуються України.

"У нас 110 громадян, які перебувають під санкціями США, пов'язаними з нашою територіальною цілісністю. Це наші партнери ввели санкції проти тих, хто брав активну участь безпосередньо в 2014 році на території Криму", - зазначив Данилов.

За його словами, є дев'ять громадян України, які потрапили під санкції США за втручання у вибори.

"Є люди, які потрапили під санкції за кіберзлочини... і по "закону Магнітського". По кожній окремій людині буде прийматися окреме рішення. І через певний проміжок часу буде засідання РНБО, і в разі потреби буде прийнято відповідне рішення щодо цих людей про санкції з боку України. Хто це буде - ми прізвища не називаємо", - підкреслив Данилов.

Він також зазначив, що в процесі роботи виявили недоліки в роботі Міграційної служби, оскільки українські паспорти можуть отримувати люди, які "не зовсім мають право їх отримувати". "Таких людей дуже багато. Сьогодні на засіданні були наведені конкретні ПІБ тих людей, які знаходяться на території інших країн і займають там посади, але, на превеликий жаль, отримали паспорти нашої країни", - сказав глава РНБО.



Всього в списку 134 українці, в тому числі ті, проти кого і Україна ввела санкції.



Данилов зазначив, що РНБО проведе перевірку даних громадян України, і, за її підсумками, буде приймати окремі відповідні рішення по кожному українцеві.