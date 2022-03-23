Американські фахівці допоможуть РНБО розібратися з санкційними списками - Данилов

Наступного тижня в Україну приїдуть фахівці, які займаються санкційною політикою США, для консультацій з Радою нацбезпеки і оборони України (РНБО).
Про це заявив глава РНБО Олексій Данилов.
Про це заявив глава РНБО Олексій Данилов.
Він пояснив необхідність візиту фахівців санкціями, які стосуються України.
За його словами, є дев'ять громадян України, які потрапили під санкції США за втручання у вибори.
Він також зазначив, що в процесі роботи виявили недоліки в роботі Міграційної служби, оскільки українські паспорти можуть отримувати люди, які "не зовсім мають право їх отримувати". "Таких людей дуже багато. Сьогодні на засіданні були наведені конкретні ПІБ тих людей, які знаходяться на території інших країн і займають там посади, але, на превеликий жаль, отримали паспорти нашої країни", - сказав глава РНБО.
Всього в списку 134 українці, в тому числі ті, проти кого і Україна ввела санкції.
Данилов зазначив, що РНБО проведе перевірку даних громадян України, і, за її підсумками, буде приймати окремі відповідні рішення по кожному українцеві.
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