Американські сенатори закликали негайно діяти, щоб утримати Путіна від вторгнення в Україну

07:33 20 січень Київ, Україна

Група американських сенаторів із Республіканської та Демократичної партій провела віртуальну зустріч із президентом Байденом, де обговорили питання протидії Росії та підтримки України.

Після зустрічі група республіканських сенаторів виступила із заявами на підтримку Києва та закликами до рішучих дій.

«Я хочу наголосити – для людей, які слухають по всьому світу. Ця країна, наш Конгрес та адміністрація єдині у своїй опозиції до того, що робить Росія», – заявив сенатор Джим Ріш, співголова сенатського комітету із закордонних відносин. “Зараз слід зосередитись на тому, щоб зупинити вторгнення, а не говорити про те, що відбудеться потім. Те, що буде потім, обговоренню не підлягає», – додав він.

Сенатор додав, що питання відмови від вступу України до НАТО не може бути предметом переговорів. “Я сказав би Путіну – у вас немає жодного контролю над цим. Це в руках українського народу та в руках НАТО.



У свою чергу, інші сенатори наголосили, що попри розбіжності в інших питаннях чи бачення того, як саме слід протидіяти Північному потоку-2, як демократи, так і республіканці безумовно об'єднані у підтримці України проти Росії.

“Ми є членами Республіканської партії. Але делегація, яку ми відправили у дводенну поїздку до Києва, була двопартійною. Чотири демократи, троє республіканців, – сказав сенатор Роджер Вікер. – І наша заява, яку сенатор Ріш щойно зробив решті світу: ми єдині проти того, що збираються робити Володимир Путін і Росія. І ми маємо стояти єдиним та об'єднаним фронтом як країна”, – додав він.

Сенатор звернув увагу, що таким самим був і результат розмови з президентом Байденом. При цьому наголосивши, що Росією керує лідер, який має ностальгію за "царським періодом", і "хоче повернути імперію зла".



Водночас сенатор Том Коттон зосередився на тому, які саме кроки мають зробити США, щоб запобігти новому вторгненню Путіна в Україну.

"Пізній час. Але єдиний спосіб стримати Володимира Путіна від вторгнення в Україну – це вжити заходів зараз, надавши Україні більше протитанкових ракет та протиповітряної зброї – оборонної зброї, яку не застосують для наступу, її використовують проти Росії лише за умови, що вона обере вторгнення. Відновивши санкції проти Північного потоку-2 зараз, і будучи дуже конкретним щодо тих наслідків, із якими зіткнеться Росія, якщо вона вторгнеться”.

На думку Коттона, у такому разі США доведеться накласти санкції на весь енергетичний сектор Росії, відрізати Росію від міжнародної банківської системи, а також запровадити санкції проти російських олігархів.



Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував США за "практичну втрату культури дипломатії та компромісів" та перетворення санкцій на "головний інструмент зовнішньої політики", і назвав "непристойною" ідею запровадження санкцій проти Москви у разі, якщо Росія "не прибере" війська зі своєї суверенної території.



При цьому у Росії наполягають на відсутності планів нового нападу на Україну. Як повідомляє МЗС Росії, в ході розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ Росії Лавров закликав Вашингтон "не тиражувати спекуляції про "російську агресію", що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди".