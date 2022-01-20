Американські сенатори закликали негайно діяти, щоб утримати Путіна від вторгнення в Україну

Група американських сенаторів із Республіканської та Демократичної партій провела віртуальну зустріч із президентом Байденом, де обговорили питання протидії Росії та підтримки України.
Після зустрічі група республіканських сенаторів виступила із заявами на підтримку Києва та закликами до рішучих дій.
Сенатор додав, що питання відмови від вступу України до НАТО не може бути предметом переговорів. “Я сказав би Путіну – у вас немає жодного контролю над цим. Це в руках українського народу та в руках НАТО.
У свою чергу, інші сенатори наголосили, що попри розбіжності в інших питаннях чи бачення того, як саме слід протидіяти Північному потоку-2, як демократи, так і республіканці безумовно об'єднані у підтримці України проти Росії.
У свою чергу, інші сенатори наголосили, що попри розбіжності в інших питаннях чи бачення того, як саме слід протидіяти Північному потоку-2, як демократи, так і республіканці безумовно об'єднані у підтримці України проти Росії.
Сенатор звернув увагу, що таким самим був і результат розмови з президентом Байденом. При цьому наголосивши, що Росією керує лідер, який має ностальгію за "царським періодом", і "хоче повернути імперію зла".
Водночас сенатор Том Коттон зосередився на тому, які саме кроки мають зробити США, щоб запобігти новому вторгненню Путіна в Україну.
Водночас сенатор Том Коттон зосередився на тому, які саме кроки мають зробити США, щоб запобігти новому вторгненню Путіна в Україну.
На думку Коттона, у такому разі США доведеться накласти санкції на весь енергетичний сектор Росії, відрізати Росію від міжнародної банківської системи, а також запровадити санкції проти російських олігархів.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував США за "практичну втрату культури дипломатії та компромісів" та перетворення санкцій на "головний інструмент зовнішньої політики", і назвав "непристойною" ідею запровадження санкцій проти Москви у разі, якщо Росія "не прибере" війська зі своєї суверенної території.
При цьому у Росії наполягають на відсутності планів нового нападу на Україну. Як повідомляє МЗС Росії, в ході розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ Росії Лавров закликав Вашингтон "не тиражувати спекуляції про "російську агресію", що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди".
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував США за "практичну втрату культури дипломатії та компромісів" та перетворення санкцій на "головний інструмент зовнішньої політики", і назвав "непристойною" ідею запровадження санкцій проти Москви у разі, якщо Росія "не прибере" війська зі своєї суверенної території.
При цьому у Росії наполягають на відсутності планів нового нападу на Україну. Як повідомляє МЗС Росії, в ході розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ Росії Лавров закликав Вашингтон "не тиражувати спекуляції про "російську агресію", що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди".
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