"Американські гаубиці М777 вже знищують окупанта", - Валерій Залужний

Україна дуже вдячна уряду Сполучених Штатів за військову допомогу у лихоліття російського вторгнення. Оперативне командування Захід у суботу, 14 травня, повідомило про роботу гаубиць калібру 155 мм на кшталт М777, які США передали українським військовим.
Як зазначено, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив подяку американському народу від українських артилеристів, зазначивши: "Мої хлопці знають ціну артилерії".
Раніше повідомлялося, що українські військові почали застосовувати гаубиці М777, передані США.
Нагадаємо, 28 квітня у Пентагоні повідомили, що частина американських гаубиць вже в Україні.. Група українських військових уже пройшла навчання, необхідне для використання зброї, та готова передавати досвід товаришам.
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