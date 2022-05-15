"Американські гаубиці М777 вже знищують окупанта", - Валерій Залужний

06:44 15 травня Київ, Україна

Україна дуже вдячна уряду Сполучених Штатів за військову допомогу у лихоліття російського вторгнення. Оперативне командування Захід у суботу, 14 травня, повідомило про роботу гаубиць калібру 155 мм на кшталт М777, які США передали українським військовим.

"Американські гаубиці М777 вже знищують окупанта.. Озброєння передано до бойових підрозділів, тому тепер окупанти отримують справжній "джекпот" у вигляді трьох сімок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив подяку американському народу від українських артилеристів, зазначивши: "Мої хлопці знають ціну артилерії".

"З Америки з любов'ю", - додали у командуванні.

Раніше повідомлялося, що українські військові почали застосовувати гаубиці М777, передані США.

Нагадаємо, 28 квітня у Пентагоні повідомили, що частина американських гаубиць вже в Україні.. Група українських військових уже пройшла навчання, необхідне для використання зброї, та готова передавати досвід товаришам.