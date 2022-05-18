Американська торгова палата проти підвищення акцизів на ТВЕН

13:23 16 грудня Київ, Україна

Американська торгова палата наполягає на більш поступовому підвищенні акцизів на ТВЕН і сигарети, також Палата підтримує законопроєкт №4065 з відповідними поправками.



Про це йдеться в офіційній заяві Американської торгової палати.



У Палаті впевнені, що прийняття законопроєкту №4065 сприятиме забезпеченню рівних, прозорих, а також більш поступових і передбачуваних правил оподаткування.



"Сьогодні бізнес продовжує працювати в умовах світової економічної кризи, яка обумовлена пандемією COVID-19, і яка вплинула на економіку України і викликала помітний спад економічної та інвестиційної активності в країні. Запропоновані зміни допоможуть удосконалити податкове адміністрування, сприятимуть подальшій диджиталізації бізнес-процесів і виконання зобов'язань з імплементації норм, передбачених окремими Директивами ЄС", - впевнені в Американській торговельній палаті.









Зокрема, в Палаті підтримують ініціативу про плавніше підвищення акцизів на тютюнові вироби для нагріву (ТВЕН), а також можливість пом'якшення і подовження графіка щорічного підвищення акцизів на сигарети.



"Ухвалення запропонованих змін щодо уповільнення темпів зростання ставок акцизного податку та розширення графіка підвищення забезпечить зростання акцизних надходжень до Державного бюджету і відповідатиме європейській практиці", - прогнозують в Американській торговельній палаті.



З огляду на те, що введення запропонованих змін буде сприяти поліпшенню умов ведення бізнесу в Україні, експерти компаній-членів Палати закликають розглянути і підтримати подані пропозиції.



Раніше поправки до закону №4065, які передбачають пом'якшення різкого підвищення акцизів на ТВЕН (з наявних 320% до 200% з подальшим зростанням ставки акцизу на 30% в рік) підтримали в Союзі українських підприємців.



Також раніше про необхідність більш поступового підходу в підвищенні акцизів на ТВЕН заявляли в Раді підприємців при Кабінеті Міністрів, Федерації роботодавців України, Європейській бізнес-асоціації, "УКРТЮТЮН", Асоціації міст України та в Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.