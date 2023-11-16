Американська компанія допоможе Україні розмінувати енергетичну інфраструктуру

09:41 16 листопада Київ, Україна

Міністерство енергетики та американська компанія Tetra Tech домовилися про співпрацю щодо розмінування енергетичної інфраструктури України та підписали меморандум.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.



Передбачається, що Tetra Tech, Inc надаватиме технічну допомогу та консультативну підтримку Міненерго у реалізації заходів протимінної діяльності.



Сторони також співпрацюватимуть для безпечного відновлення критичної енергетичної інфраструктури України шляхом очищення енергетичних об'єктів, їхніх майданчиків та прилеглих територій від вибухонебезпечних пережитків війни та їхніх компонентів, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, та забезпечення належної безпечної експлуатації енергетичних об'єктів.



За попередніми оцінками компаній паливно-енергетичного сектора, площа територій енергетичної інфраструктури, що потребують обстеження на наявність ділянок, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни, становить понад 30 тисяч гектарів лише на підконтрольних Україні територіях.



Найбільш заміновано території енергетичної інфраструктури Запорізької, Донецької та Харківської областей. Також розмінування потребують об'єкти в Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Житомирській областях.

"З огляду на це нам дуже потрібна допомога партнерів у розмінуванні", - сказав Галущенко.

Керівник проєкту Tetra Tech, Inc Джефф Колдуелл заявив, що укладені домовленості допоможуть покращити енергетичну безпеку в Україні.