Американська компанія виготовить для України 14 ракетних комплексів VAMPIRE

Компанія L3Harris Technologies виготовить для України 14 модульних ракетних комплексів VAMPIRE, перші 4 ракетні системи мають поставити до середини 2023 року.
Про це йдеться у пресрелізі L3Harris Technologies.
Згідно з контрактом із Міністерством оборони США, компанія встановить VAMPIRE на транспортні засоби, надані урядом США. Усі 14 систем мають бути поставлені до кінця 2023 року.
Сума контракту складає 40 млн доларів.
Про це йдеться у пресрелізі L3Harris Technologies.
Згідно з контрактом із Міністерством оборони США, компанія встановить VAMPIRE на транспортні засоби, надані урядом США. Усі 14 систем мають бути поставлені до кінця 2023 року.
Сума контракту складає 40 млн доларів.
Додається, що ракетні комплекси VAMPIRE будуть оснащені передовим датчиком наведення WESCAM MX-10 RSTA і ракетами Advanced Precision Kill Weapons System, що дозволить оператору швидко і точно вражати цілі.
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