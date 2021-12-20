Американці висловлюють рекордну невдоволення владою

Всього 20% громадян США впевнені, що Дональд Трамп веде країну в правильному напрямку. Такі невтішні для президента показники його рейтингу були отримані в результаті соціологічного опитування, який за завданням інформаційного агентства Associated Press провів Національний дослідницький центр громадської думки NORС.

Це найнижчий показник за весь час президентства Трампа. З початку пандемії коронавируса кількість тих, хто вважають, що США рухаються в правильному напрямку, неухильно зменшувалася. У березні таких було 42%, а вже в червні їх стало 24%.

В цілому ж, рейтинги Трампа на тлі пандемії поступово падають. 48% американців схвалюють його дії в економіці, і лише 32% - в боротьбі з коронавірусів. Якщо говорити про загальний схвалення діяльності Трампа на посаді президента - таких в США тільки 38%.

Опитування NORC тривало протягом 16-20 липня. У ньому взяли участь 1057 американців у віці від 18 років. Похибка становить 4,3%.

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020. Від Демократичної партії кандидатом став Джо Байден , від Республіканської - Дональд Трамп.