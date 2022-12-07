Америка внесла до "чорного списку" 10 російських компаній

19:02 07 грудня Київ, Україна

Міністерство торгівлі США додало у свій "чорний список" 24 іноземні компанії та організації, з яких 10 юридичних осіб базуються в росії.

Про це свідчать дані електронної бази Федерального реєстру США.

Так, до переліку потрапили російський виробник комп'ютерного обладнання Kraftway, холдинг Роселектроніка, Науково-дослідний центр електронної обчислювальної техніки та виробник мікросхем ПКК Міландр, а також пов'язані з ним юридичні особи. Також до списку були додані компанії Fibersense та Оптолінк.

Крім того, до списку також потрапили юридичні особи, зареєстровані у Латвії, ОАЕ, Пакистані, Сінгапурі та Швейцарії.

Даним компаніям відмовлятимуть при розгляді заявок на експортні ліцензії.