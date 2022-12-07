Америка внесла до "чорного списку" 10 російських компаній

Міністерство торгівлі США додало у свій "чорний список" 24 іноземні компанії та організації, з яких 10 юридичних осіб базуються в росії.
Про це свідчать дані електронної бази Федерального реєстру США.
Так, до переліку потрапили російський виробник комп'ютерного обладнання Kraftway, холдинг Роселектроніка, Науково-дослідний центр електронної обчислювальної техніки та виробник мікросхем ПКК Міландр, а також пов'язані з ним юридичні особи. Також до списку були додані компанії Fibersense та Оптолінк.
Крім того, до списку також потрапили юридичні особи, зареєстровані у Латвії, ОАЕ, Пакистані, Сінгапурі та Швейцарії.
Даним компаніям відмовлятимуть при розгляді заявок на експортні ліцензії.
Про це свідчать дані електронної бази Федерального реєстру США.
Так, до переліку потрапили російський виробник комп'ютерного обладнання Kraftway, холдинг Роселектроніка, Науково-дослідний центр електронної обчислювальної техніки та виробник мікросхем ПКК Міландр, а також пов'язані з ним юридичні особи. Також до списку були додані компанії Fibersense та Оптолінк.
Крім того, до списку також потрапили юридичні особи, зареєстровані у Латвії, ОАЕ, Пакистані, Сінгапурі та Швейцарії.
Даним компаніям відмовлятимуть при розгляді заявок на експортні ліцензії.
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