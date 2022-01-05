Америка врахує інтереси європейців у переговорах з Росією - посол США в РФ

15:48 05 січень Київ, Україна





10 січня в Женеві заплановано американсько-російську зустріч на рівні делегацій зовнішньополітичних відомств Вашингтона та Москви.



12 січня у Брюсселі відбудеться перше за тривалий час засідання комісії



А 13 січня у Відні питання безпеки обговорюватимуться на зборах в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що американські дипломати, починаючи низку переговорів з російськими представниками про безпеку в Європі, обов'язково враховуватимуть інтереси європейців і не йдуть на будь-які домовленості без участі союзників та партнерів.10 січня в Женеві заплановано американсько-російську зустріч на рівні делегацій зовнішньополітичних відомств Вашингтона та Москви.12 січня у Брюсселі відбудеться перше за тривалий час засідання комісії НАТО -Росія.А 13 січня у Відні питання безпеки обговорюватимуться на зборах в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

«Президент Байден віддав нам розпорядження розпочати діалог, використовувати дипломатію, але водночас зосереджуватись на обороні наших союзників та партнерів, також не допустити подальшого військового вторгнення в Україну», - сказав посол Джон Салліван в інтерв'ю, надрукованому 5 січня в американській газеті The Wall Street Journal.

Американський дипломат повідомив, що його колеги налаштовані «не оптимістично чи песимістично, а реалістично».

«НАТО та США не підуть на угоди, які стосуватимуться європейських партнерів. Йдеться не просто про консультації, але про те, щоб вони були разом із нами на переговорах з безпеки, які стосуватимуться НАТО, Атлантичної хартії та наших союзників», - наголосив Джон Салліван.



Слова американського дипломата стали черговими у низці заяв Вашингтона про те, що Сполучені Штати вже координують позиції із союзниками і й надалі діятимуть спільно.



Запевнення лунають в умовах, коли ще не зовсім зрозуміло, що США та країни НАТО готові обговорювати з Москвою, оскільки багато оголошених Росією ультимативних вимог було названо неприйнятними.



Зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово зазначав, що Москва не може мати права голосу у вирішенні питань членства в альянсі України чи інших держав.



Західні коментатори в багатьох випадках роблять висновок, що оприлюднені в грудні на адресу США та НАТО російські вимоги, які Москва називає гарантіями безпеки, фактично зводяться до обмеження суверенітету країн східної Європи та встановлення впливу Кремля.



Західні представники заявили, що вони в принципі готові до діалогу, і що у відповідь на питання, які порушує Росія, США та союзники виставлять питання безпеки, які турбують Захід.



Нове коло переговорів із Москвою проходитиме на тлі стягнення російських військ в Україну та відвертих загроз вдатися до силових дій, як каже Кремль, щодо забезпечення безпеки Росії.



США та країни Європи застерегли Росію від застосування військової сили та оголосили готовність накласти на росіян небувалі санкції.