Америка відправила в Україну обладнання для ремонту електромереж

12:53 27 грудня Київ, Україна

США направили в Україну обладнання для ремонту електромереж, які були зруйновані внаслідок російських терористичних атак. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, американські та українські фахівці визначили, яке обладнання, доступне в США, може бути використане для екстреної підтримки електромереж в Україні.

Транспортне командування Збройних сил США вже доставило в Україну перші партії обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.
 
"Обладнання, яке ми надаємо, є критично важливим для аварійного ремонту в Україні", – заявили представники Міністерства енергетики США.

Як повідомляється, ця підтримка допоможе Україні поновити системи електропередачі.
 
"Ми продовжуватимемо шукати обладнання, яке можна надіслати зі США, на додаток до поточних зусиль з пошуку та придбання за кордоном обладнання, сумісного з українською системою", – заявили американські чиновники.