Америка відправила в Україну обладнання для ремонту електромереж

"Обладнання, яке ми надаємо, є критично важливим для аварійного ремонту в Україні", – заявили представники Міністерства енергетики США.



Як повідомляється, ця підтримка допоможе Україні поновити системи електропередачі.

"Ми продовжуватимемо шукати обладнання, яке можна надіслати зі США, на додаток до поточних зусиль з пошуку та придбання за кордоном обладнання, сумісного з українською системою", – заявили американські чиновники.