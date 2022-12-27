Америка відправила в Україну обладнання для ремонту електромереж

США направили в Україну обладнання для ремонту електромереж, які були зруйновані внаслідок російських терористичних атак. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, американські та українські фахівці визначили, яке обладнання, доступне в США, може бути використане для екстреної підтримки електромереж в Україні.
Транспортне командування Збройних сил США вже доставило в Україну перші партії обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.
Як зазначається, американські та українські фахівці визначили, яке обладнання, доступне в США, може бути використане для екстреної підтримки електромереж в Україні.
Транспортне командування Збройних сил США вже доставило в Україну перші партії обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.
Як повідомляється, ця підтримка допоможе Україні поновити системи електропередачі.
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