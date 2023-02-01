Америка оголосила про нові санкційні обмеження проти Росії

18:53 01 лютого Київ, Україна





Нові обмеження стосуються 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, які допомагали Росії ухилятися від попередніх санкцій. Міністерство фінансів США ввели нові санкії щодо країни-агресора Росії. У "чорний список" потрапила низка фізичних та юридичних осіб, повідомляється на сайті відомства у середу, 1 лютого.Нові обмеження стосуються 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, які допомагали Росії ухилятися від попередніх санкцій.

"Відчайдушні спроби росії використати маріонеток, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили і зробили дорожчим для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини путіна", - заявив заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.



Зокрема, до "чорного списку" потрапили компанії з Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Латвії та Сінгапуру.. Вони пов'язані з електронно-обчислювальним обладнанням, оборонними розробками, торгівлею та будівництвом.



Крім того, під санкції потрапили торговець зброєю з Росії та Кіпру Ігор Зіменков та його син Джонатан.. Вони використовували підставні компанії, щоб оплачувати проекти, пов'язані з оборонною промисловістю Росії.