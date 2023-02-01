Америка оголосила про нові санкційні обмеження проти Росії

Міністерство фінансів США ввели нові санкії щодо країни-агресора Росії. У "чорний список" потрапила низка фізичних та юридичних осіб, повідомляється на сайті відомства у середу, 1 лютого.
Нові обмеження стосуються 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, які допомагали Росії ухилятися від попередніх санкцій.
Нові обмеження стосуються 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, які допомагали Росії ухилятися від попередніх санкцій.
Зокрема, до "чорного списку" потрапили компанії з Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Латвії та Сінгапуру.. Вони пов'язані з електронно-обчислювальним обладнанням, оборонними розробками, торгівлею та будівництвом.
Крім того, під санкції потрапили торговець зброєю з Росії та Кіпру Ігор Зіменков та його син Джонатан.. Вони використовували підставні компанії, щоб оплачувати проекти, пов'язані з оборонною промисловістю Росії.
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