«Альтернативи дипломатії немає»: генсек ООН закликав Росію, Україну та Захід до деескалації напруженості

10:22 15 лютий Київ, Україна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію, Україну та Захід до деескалації напруги, заявивши, що «альтернативи дипломатії немає».

«Ціна людських страждань, руйнувань та збитків для європейської та глобальної безпеки надто висока, щоб думати про неї», — сказав він про можливе російське вторгнення в Україну, яке, за словами Заходу, може статися вже в середу.

"Ми просто не можемо змиритися навіть з можливістю такої згубної конфронтації", - сказав він у штаб-квартирі ООН.

Він пообіцяв продовжувати взаємодію зі сторонами, запропонувавши свої офіси, щоб допомогти знайти рішення.



Гутерріш поспілкувався з журналістами після повернення з чергового щомісячного обіду з 15 членами Ради Безпеки ООН. Цього місяця Росія почергово головує у Раді та влаштувала обід у своїй місії ООН.



Раніше Гутерріш провів віртуальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка тривала близько 20 хвилин. Потім він окремо поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.



Гутерріш не став розголошувати подробиці своїх переговорів, але привітав останні дипломатичні контакти, у тому числі між главами держав. Але він попередив, що підбурювальна риторика марна.

"Публічні заяви мають бути спрямовані на зниження напруженості, а не на її розпалювання", - сказав голова ООН.

Він також процитував Статут ООН, наголосивши на його заклику до членів вирішувати свої міжнародні суперечки мирним шляхом і утримуватися «від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави або будь-яким іншим чином, несумісним з цілями Організації Об'єднаних Націй."