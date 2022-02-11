Олексій Сухачов - новий директор ДБР

06:12 22 вересень Київ, Україна

З сайту ДБР стало відомо, що новим виконавцем обов'язків директора Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачов, який в серпні цього року був призначений на посаду заступника директора Бюро.



З 2000 року Сухачов почав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника головного управління центрального управління СБУ.



З 2017 по 2019 рік Сухачов працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. Далі він був зайнятий у Службі зовнішньої розвідки.



На сайті зазначається, що новий в.о. закінчив юридичну академію в Харкові і має ступінь доктора юридичних наук.



Згідно з останньою декларацією, сам Сухачов не має у власності ні квартири, ні будинку. Водночас він має право безоплатного користування у квартирі Баєвої Галини.



Новий глава ДБР також володіє автомобілем Toyota Camry, вартість якого згідно з декларацією, становить 226 тисяч гривень. Його дружина Ірина, яка також працювала в Генпрокуратурі, користується авто марки Lexus, ціною в 420 тисяч гривень.



На банківських рахунках Сухачови зберігають 39 тисяч доларів і близько 300 тисяч гривень.



Нагадаємо, з весни 2020 року посаду в.о. глави ДБР займав Олександр Соколов. Зараз він повернувся на посаду заступника директора бюро.