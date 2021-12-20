Олексій Резніков: Україна готова дати воду в Крим

12:15 09 квітень Київ, Україна

Київ готовий надати воду для кримчан, якщо моніторингова місія оголосить про гуманітарну катастрофу в Криму.
 
Про це заявив віцепрем'єр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю для BBC Україна.
"Цистерни, бочки, як завгодно. Три КПВВ - «Каланчак», «Чонгар», «Чаплинка», дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний Хрест - під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати", - заявив Резніков у своєму інтерв'ю.
Ігор Колихаєв, мер Херсона, також підтримує подачу води на півострів. Однак він виступає за економічний шлях і хоче продавати воду в Крим до деокупації.

Перший президент України Леонід Кравчук сказав, що воду на півострів необхідно буде дати в разі реальної гуманітарної катастрофи.
 
А ось Давид Арахамія, голова партії Слуга Народу, сказав, що зараз Верховна Рада не за яких обставин не буде розглядати можливість про відновлення водопостачання півострова.
 
Фото: Проблемы водоснабжения Крыма 01

Пізніше Леонід Кравчук додав, що питання про брак води в Криму буде ставати все жорсткіше. Це також може послужити посиленню агресії Росії проти України.

У місії ООН наполягають, що всю відповідальність за водопостачання півострова повинна нести Росія, оскільки саме вона анексувала Крим.

До слова, Путін, який обіцяв вирішити проблему водопостачання Криму з 2014 року, так і не зміг цього зробити. Щорічні обіцянки сприяють лише виділенню багатомільярдних коштів з бюджету країни, але, як заявив сам Путін на черговій ялтинській конференції: "Потрібно вирішити питання водопостачання, яким, схоже, тут ніхто і ніколи не займався".