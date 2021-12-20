Олексій Резніков: Україна готова дати воду в Крим

12:15 09 квітень Київ, Україна

Київ готовий надати воду для кримчан, якщо моніторингова місія оголосить про гуманітарну катастрофу в Криму.

Про це заявив віцепрем'єр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю для BBC Україна.

"Цистерни, бочки, як завгодно. Три КПВВ - «Каланчак», «Чонгар», «Чаплинка», дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний Хрест - під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати", - заявив Резніков у своєму інтерв'ю.

Ігор Колихаєв, мер Херсона, також підтримує подачу води на півострів. Однак він виступає за економічний шлях і хоче продавати воду в Крим до деокупації.



Перший президент України Леонід Кравчук сказав, що воду на півострів необхідно буде дати в разі реальної гуманітарної катастрофи.

А ось Давид Арахамія, голова партії Слуга Народу, сказав, що зараз Верховна Рада не за яких обставин не буде розглядати можливість про відновлення водопостачання півострова.



Пізніше Леонід Кравчук додав, що питання про брак води в Криму буде ставати все жорсткіше. Це також може послужити посиленню агресії Росії проти України.



У місії ООН наполягають, що всю відповідальність за водопостачання півострова повинна нести Росія, оскільки саме вона анексувала Крим.



До слова, Путін, який обіцяв вирішити проблему водопостачання Криму з 2014 року, так і не зміг цього зробити. Щорічні обіцянки сприяють лише виділенню багатомільярдних коштів з бюджету країни, але, як заявив сам Путін на черговій ялтинській конференції: "Потрібно вирішити питання водопостачання, яким, схоже, тут ніхто і ніколи не займався".