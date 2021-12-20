Олексій Чернишов розповів, скільки чиновників втратять роботу після реорганізації держадміністрацій

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів про ситуацію, яка в недалекому майбутньому очікує українських чиновників, в зв'язку з реорганізацією та створенням нових районних державних адміністрацій.
Міністр підкреслив, що професійні співробітники РДА будуть затребувані як з боку громад, так і з боку нових райадміністрацій, а "шар бюрократів, який штани просиджував в РДА", має менше шансів на працевлаштування.
"Підсумовуючи, скажу, що кількість службовців, звичайно, буде зменшуватися, і це нормально, але якість і ефективність їхньої роботи повинна підвищуватися", - заявив Чернишов.
Як повідомлялося, в грудні 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив реорганізацію і створення нових районних державних адміністрацій.
"Підсумовуючи, скажу, що кількість службовців, звичайно, буде зменшуватися, і це нормально, але якість і ефективність їхньої роботи повинна підвищуватися", - заявив Чернишов.
Як повідомлялося, в грудні 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив реорганізацію і створення нових районних державних адміністрацій.
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