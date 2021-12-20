Олексій Чернишов розповів, скільки чиновників втратять роботу після реорганізації держадміністрацій

13:03 05 квітень Київ, Україна

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів про ситуацію, яка в недалекому майбутньому очікує українських чиновників, в зв'язку з реорганізацією та створенням нових районних державних адміністрацій.

"За нашими підрахунками, вивільнитися повинна 21 тис. співробітників всіх категорій, а штатна чисельність новостворених райдержадміністрацій становить 16 тис. Що відбувається з іншими, і як проходить процес працевлаштування цих фахівців? В першу чергу, я хочу нагадати, що у нас створено 1 469 територіальних громад, які зараз є теж дуже потужним роботодавцем і охоче запрошують професіоналів, які мають досвід роботи в райдержадміністраціях. До речі, вони пропонують краще матеріальне забезпечення, ніж те, яке було раніше у службовців в районах", - сказав Чернишов.

Міністр підкреслив, що професійні співробітники РДА будуть затребувані як з боку громад, так і з боку нових райадміністрацій, а "шар бюрократів, який штани просиджував в РДА", має менше шансів на працевлаштування.



"Підсумовуючи, скажу, що кількість службовців, звичайно, буде зменшуватися, і це нормально, але якість і ефективність їхньої роботи повинна підвищуватися", - заявив Чернишов.



Як повідомлялося, в грудні 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив реорганізацію і створення нових районних державних адміністрацій.