Олександр Ткаченко: МКІП рекомендує книгу до читання. Я особисто закуплю частину тиражу для національних бібліотек

14:12 20 жовтня Київ, Україна

Міністерство культури і інформполітики рекомендує до прочитання книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", поширення якої без дозволу проросійського політика Віктора Медведчука заборонено судом.



Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр культури Олександр Ткаченко.



За його словами, спроба кума президента РФ Володимира Путіна цензурувати книгу про українського дисидента дала зворотний ефект. І тепер про деталі, які Медведчук хоче приховати, «знатимуть в рази більше людей».

«МКІП рекомендує книгу до читання. І поки справа буде в апеляції - особисто закуплю частину тиражу для національних бібліотек», - сказав міністр.

19 жовтня Дарницький районний суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу проросійського політика, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.



Суть позову зводиться до того, щоб вилучити з продажу - по суті, заборонити поширення книги в будь-якій формі і на будь-якій території.



Видавництво Vivat збирається оскаржити рішення суду, а поки заборона не набрала чинності - готується до друку нового тиражу книги. Перший тираж розкупили за лічені хвилини.



На рішення суду відреагували і в Офісі президента, де нагадали, що цензура в Україні заборонена Конституцією.



