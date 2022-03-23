Олександр Корнієнко переконаний, що ОП проведе кадрові зміни

06:37 30 жовтня Київ, Україна

Кадрові чистки неодмінно будуть. Тим більше, що після місцевих виборів Україну очікує укрупнення районів. Про це в етері одного з українських телеканалів заявив депутат від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це прерогатива Офісу президента, але з того, що мені відомо, думаю, будуть кадрові рішення на рівні ОП, глав ОДА і РДА. Нас чекає укрупнення районів (з 400 стане 120), тому [звільнення голів РДА] - це природний процес, але з цих 120 більшість будуть новими людьми. Тому що, на жаль, є багато ганебних випадків", - сказав він, уточнивши, що голови райдержадміністрацій "балотувалися від інших партій, "сітки" будували, гроші роздавали".

Також Корнієнко не виключив, що регіональні організації "Слуги народу" проведуть кадрові чистки після аналізу ефективності кампанії на місцевих виборах. На уточнювальне запитання ведучої, чи будуть когось виганяти з партії, нардеп відповів: "Так".



Імен партійців і чиновників, які можуть бути звільнені, він не назвав.



