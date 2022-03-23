Олександр Корнієнко переконаний, що ОП проведе кадрові зміни

Кадрові чистки неодмінно будуть. Тим більше, що після місцевих виборів Україну очікує укрупнення районів. Про це в етері одного з українських телеканалів заявив депутат від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Також Корнієнко не виключив, що регіональні організації "Слуги народу" проведуть кадрові чистки після аналізу ефективності кампанії на місцевих виборах. На уточнювальне запитання ведучої, чи будуть когось виганяти з партії, нардеп відповів: "Так".
Імен партійців і чиновників, які можуть бути звільнені, він не назвав.
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