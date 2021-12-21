Олександр Корнієнко розповів, куди зник рейтинг «Слуги народу»

13:03 20 грудень Київ, Україна

Рейтинг "Слуги народу" не збільшився, але тримається близько 20%. Падіння рейтингу за два роки конвертувалося у невелике зростання сил Володимира Гройсмана та Ігоря Смешка.

Про це розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.



Корнієнко прокоментував рейтинг політсил, оприлюднений Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, перше місце посіла б партія п'ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». На другому місці партія "Слуга народу". Щоправда, різниця у підтримці цих партій поки що в межах статистичної похибки – трохи більше одного відсотка.



«ЄС» уже довгий час намагається маніпулювати навколо похибки та говорити, що вони дуже зростають. Але це все в межах помилки», – зазначає Корнієнко.



Натомість він звертає увагу на те, що через рік «Слуга народу» не втратила позицій, а залишилася у тих самих цифрах. «Так, КМІС в останньому дослідженні прямо написав, що у нас такі самі рейтинги, як і рік тому. Хоча я вважаю КМІС ангажованим саме тією політсилою, яка нас обігнала. Наш рейтинг, на жаль, не збільшився, але тримається близько 20%», – заявив перший віцеспікер Верховної Ради.



Олександр Корнієнко переконаний, що частина голосів їхніх симпатиків відійшла не головним конкурентам («Європейській Солідарності» та «Опозиційній платформі – За життя!»), а політичним силам другого ешелону – «Українській стратегії Гройсмана», партії Ігоря Смешка «Сила та честь», а віднедавна – і «Розумній політиці» Разумкова.



«Зараз до цього ешелону приєднався наш колишній побратим Дмитро Разумков. Він має певний президентський рейтинг, як ми бачимо (6–7%), але про його партію поки не можна сказати, що вона всюди проходить на всіх парах. Його активність по країні, набір волонтерів спрямований на те, щоб хоча б не втратити той стартовий запал, який він отримав через спікеріаду», – зазначив Корнієнко.