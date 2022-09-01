Актуальні втрати російських окупантів на 10 серпня

Орієнтовні втрати окупантів у війні проти України станом на 10 серпня досягли 42 800 (+160 за добу) військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
1832 (+5) танки
4076 (+10) бойових броньованих машин
971 (+7) артилерійська система
261 (+0) реактивна система залпового вогню
133 (+0) засоби ППО
232 (+9) літаки
193 (+0) вертольоти
766 (+9) БПЛА оперативно-тактичного рівня
185 (+0) крилатих ракет
15 (+0) кораблів/катерів
3005 (+7) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
89 (+2) одиниць спеціальної техніки
Знищено:
1832 (+5) танки
4076 (+10) бойових броньованих машин
971 (+7) артилерійська система
261 (+0) реактивна система залпового вогню
133 (+0) засоби ППО
232 (+9) літаки
193 (+0) вертольоти
766 (+9) БПЛА оперативно-тактичного рівня
185 (+0) крилатих ракет
15 (+0) кораблів/катерів
3005 (+7) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
89 (+2) одиниць спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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