Актуальні втрати російських окупантів на 10 серпня

10:31 10 серпня Київ, Україна

Орієнтовні втрати окупантів у війні проти України станом на 10 серпня досягли 42 800 (+160 за добу) військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:



1832 (+5) танки

4076 (+10) бойових броньованих машин

971 (+7) артилерійська система

261 (+0) реактивна система залпового вогню

133 (+0) засоби ППО

232 (+9) літаки

193 (+0) вертольоти

766 (+9) БПЛА оперативно-тактичного рівня

185 (+0) крилатих ракет

15 (+0) кораблів/катерів

3005 (+7) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

89 (+2) одиниць спеціальної техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.