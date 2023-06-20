Актуальні втрати російських окупантів на 12 липня

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 12 липня українська армія ліквідувала 37 450 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.07 орієнтовно склали:
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1649 (+4) од.,
бойових броньованих машин 3829 (+1) од.,
артилерійських систем – 838 (+0) од.,
РСЗВ - 247 (+0) од.
засобів ППО - 109 (+0) од.,
літаків - 217 (+0) од.,
вертольотів - 188 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0),
крилатих ракет - 155 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од.,
спеціальної техніки – 66 (+0).
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