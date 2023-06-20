Актуальні втрати російських окупантів на 12 липня

09:22 12 липня Київ, Україна

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 12 липня українська армія ліквідувала 37 450 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.07 орієнтовно склали:



особового складу – близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1649 (+4) од.,

бойових броньованих машин 3829 (+1) од.,

артилерійських систем – 838 (+0) од.,

РСЗВ - 247 (+0) од.

засобів ППО - 109 (+0) од.,

літаків - 217 (+0) од.,

вертольотів - 188 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0),

крилатих ракет - 155 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од.,

спеціальної техніки – 66 (+0).