Активи "Моршинської" Фрідмана заарештовано на понад 50 мільйонів

Суд заарештував акції та кошти на суму 53,4 млн грн у компанії з виробництва та реалізації мінеральної води, що належить російському олігарху Михайлу Фрідману.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
Слідство встановило, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху із росії. Хоча БЕБ не називає його імені, за даними ЕП йдеться про Михайла Фрідмана – російського олігарха, який перебуває під санкціями США, ЄС та Британії.
В Україні Фрідман з партнерами Германом Ханом та Петром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine, "дочкою" міжнародної групи IDS Borjomi International (входить до "Альфа-груп"). На ринку, крім того, що компанія є ексклюзивним імпортером води "Боржомі" в Україну, вона представлена рядом брендів, зокрема, водами "Моршинська" та "Миргородська".
Відтак, за даними слідства, Фрідман разом із партнерами намагалися уникнути можливих санкцій та націоналізації активів, тому за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані в Україні.
Ухвалою слідчого судді накладено арешт на корпоративні права компанії у вигляді цінних паперів та грошових коштів, які є частками статутного капіталу підприємства на загальну суму 53,4 млн грн. За інформацією у розпорядженні ЕП, йдеться про виробника вод "Моршинська".
Таким чином, кажуть у БЕБ, спроба виведення активів із власності російського олігарха упереджена.
Досудове розслідування за кримінальним провадженням щодо факту відмивання майна, отриманого злочинним шляхом, скоєного Фрідманом та партнерами, проводиться детективами БЕБ при процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
Слідство встановило, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху із росії. Хоча БЕБ не називає його імені, за даними ЕП йдеться про Михайла Фрідмана – російського олігарха, який перебуває під санкціями США, ЄС та Британії.
В Україні Фрідман з партнерами Германом Ханом та Петром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine, "дочкою" міжнародної групи IDS Borjomi International (входить до "Альфа-груп"). На ринку, крім того, що компанія є ексклюзивним імпортером води "Боржомі" в Україну, вона представлена рядом брендів, зокрема, водами "Моршинська" та "Миргородська".
Відтак, за даними слідства, Фрідман разом із партнерами намагалися уникнути можливих санкцій та націоналізації активів, тому за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані в Україні.
Ухвалою слідчого судді накладено арешт на корпоративні права компанії у вигляді цінних паперів та грошових коштів, які є частками статутного капіталу підприємства на загальну суму 53,4 млн грн. За інформацією у розпорядженні ЕП, йдеться про виробника вод "Моршинська".
Таким чином, кажуть у БЕБ, спроба виведення активів із власності російського олігарха упереджена.
Досудове розслідування за кримінальним провадженням щодо факту відмивання майна, отриманого злочинним шляхом, скоєного Фрідманом та партнерами, проводиться детективами БЕБ при процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора.
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