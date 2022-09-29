Активна лінія фронту складає 850 км - Генштаб ЗСУ

17:57 29 вересня Київ, Україна

Українські захисники продовжують утримувати окупантів на сухопутній ділянці загальною довжиною 3390 км, активна лінія фронту становить 850 км.



Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

"Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію. На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною довжиною 3390 км, зокрема, активна лінія фронту з агресором становить 850 км”, - повідомив Громов.

Як повідомив представник Генштабу, цього тижня під час операцій Сил оборони сталося 78 бойових зіткнень із ворогом, звільнено понад 1 тисячу кв. км української землі, встановлено контроль над більш як 50 населеними пунктами.