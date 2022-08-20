Активісти не залишають спроб "нагнути" президента

Активісти знову влаштували акцію протесту. Вчора, 24 травня, учасники акції "Стоп реванш" прийшли до будинку в центрі Києва, де проживає президент Володимир Зеленський. За повідомленнями представників Нацкорпуса, кілька тисяч людей зібралися під будинком глави держави і перед камерами журналістів озвучили свої вимоги до української влади. Політичні експерти схильні бачити в акції реакцію активістів на останні події, пов'язані з Петром Порошенко, який підозрюється в державній зраді.
Екс-президент України не заперечує факту переговорів з Байденом, не виступив із заявою, що запис, представлена в органи безпеки фейк або підробка. У своїй заяві він тільки сказав про сфабрикованою записи, роблячи акцент на тому, що наведена в ЗМІ запис його розмови з Байденом була викладена в повному обсязі, а в нарізці.
Нагадаємо! В ході акції активісти обліпили паркан Зеленського плакатами з символікою "Нацкорпуса". Почалося подія з акції протесту в центрі столиці на Майдані Незалежності, де група людей висловила невдоволення політикою президента і його команди, а потім рушили колоною по вулиці Грушевського. По дорозі учасники мітингу скандували гасла. Учасники акції протесту "Стоп реванш" прийшли до будинку президента Володимира Зеленського в центрі Києва висловити невдоволення поточним курсом України, озвучивши свої вимоги.
У біля будинку Зеленського в центрі столиці громадські активісти зупинилися. Вони тримали в руках прапори різних політичних сил. Метою свого візиту організатори називають необхідність нагадати главі держави про свої вимоги: активісти бажали звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака і припинення реваншу проросійських сил.
Учасники мітингу висловлюють побоювання в тому, що команда президента може вести переговори з російською владою про повернення Донбасу на російських умовах під контроль офіційного Києва. Під час виконання державного гімну учасники акції запалили фаєри. Після цього протест оголосили завершеним, люди почали розходитися.
Офіційні дані про кількість учасників мітингу і факельної ходи поки не озвучуються.
Екс-президент України не заперечує факту переговорів з Байденом, не виступив із заявою, що запис, представлена в органи безпеки фейк або підробка. У своїй заяві він тільки сказав про сфабрикованою записи, роблячи акцент на тому, що наведена в ЗМІ запис його розмови з Байденом була викладена в повному обсязі, а в нарізці.
Нагадаємо! В ході акції активісти обліпили паркан Зеленського плакатами з символікою "Нацкорпуса". Почалося подія з акції протесту в центрі столиці на Майдані Незалежності, де група людей висловила невдоволення політикою президента і його команди, а потім рушили колоною по вулиці Грушевського. По дорозі учасники мітингу скандували гасла. Учасники акції протесту "Стоп реванш" прийшли до будинку президента Володимира Зеленського в центрі Києва висловити невдоволення поточним курсом України, озвучивши свої вимоги.
У біля будинку Зеленського в центрі столиці громадські активісти зупинилися. Вони тримали в руках прапори різних політичних сил. Метою свого візиту організатори називають необхідність нагадати главі держави про свої вимоги: активісти бажали звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака і припинення реваншу проросійських сил.
Учасники мітингу висловлюють побоювання в тому, що команда президента може вести переговори з російською владою про повернення Донбасу на російських умовах під контроль офіційного Києва. Під час виконання державного гімну учасники акції запалили фаєри. Після цього протест оголосили завершеним, люди почали розходитися.
Офіційні дані про кількість учасників мітингу і факельної ходи поки не озвучуються.
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