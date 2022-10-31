Аксьонов планує "націоналізувати" українське майно та підприємства у тимчасово окупованому Криму

16:56 31 жовтня Київ, Україна

Кремлівський куратор Криму Сергій аксенів анонсував "вжиття заходів" та підписання документів щодо "націоналізації" підприємств та майна українців у Криму.



Про це повідомляє підконтрольне Москві агентство Кримінформ..



Йдеться, зокрема, про такі підприємства:

ТОВ "РусЛайн Ко", спеціалізується на підготовці до продажу власної житлової нерухомості (орендар ТОВ "Новацентр К", ТОВ "Модуль ЛТД"). За даними аналітичної системи YouControl, статутний капітал підприємства 1,7 млн рублів, гендиректор Любченко Ігор Володимирович, засновник підприємства - компанія Дром Венчерс Лімітед на Маршаллових островах.

АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія", що спеціалізується, зокрема, на будівництві центру, видобутку корисних копалин, виробництві електроенергії (гендиректор Лук'янець Сергій Анатолійович).

Керченське ВАТ "Суднобудівний завод "Затока", що спеціалізується, зокрема, на будівництві човнів, виробництві одягу, взуття та друку газет (гендиректор Мірохін Артем Анатолійович).

“Завтра я підпишу документи та направлені до Державної ради Республіки Крим, яку розгляне. На території Криму вороги Росії не зароблятимуть”, – цитує аксьонова Кримінформ.

Водночас, за словами Аксьонова, адміністративні кадри підприємств, які потрапили під "націоналізацію", звільнять.



Раніше повідомлялося, що незаконний "парламент" у Криму на заочному голосуванні вирішив визнати "власністю республіки" майно "недружніх іноземних держав та їхніх громадян".



У березні російська "влада" Криму заявила про намір "націоналізувати" кримську нерухомість українців, які підтримують Україну у війні з росією.