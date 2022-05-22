Акція біля Посольства РФ в Україні

17:10 18 грудня Київ, Україна

17 грудня в Росії пройшла традиційна 16-а щорічна пресконференція президента РФ Володимира Путіна, яка тривала майже 4 з половиною години, і за які він відповів на 68 підготовлених нібито хвилюючих громадян РФ питань.

«Немає нічого ціннішого, ніж пряме спілкування з громадянами нашої країни, ніж почути їхню думку про те, як і чим ми живемо. І що нам потрібно зробити, щоб жити краще» - з таких слів розпочав свою традиційну щорічну пресконференцію Володимир Путін.

Але з урахуванням стрімкого падіння рейтингу Путіна як на міжнародній арені, так і серед громадян Росії, пресконференція мала на меті якимось чином закріпити тендітну позицію керівника Кремля. Тому, безумовно, найбільш гострі і болючі питання залишилися або зовсім «за кадром», або отримали нічого не значущу відповідь.

Розуміючи необхідність донести до Путіна питання, які насправді хвилюють адекватних громадян Росії, України і всього світу, представники ГО «Ардіс» 17 грудня провели в Києві біля Посольства РФ в Україні акцію «Постав запитання тирану».



Частина питань, які виникли у громадян до Путіна за результатами флешмобу «#ЗАДАЙВОПРОСТИРАНУ» була передана в адміністрацію президента країни-агресора. А безпосередньо під час акції кожен охочий в режимі онлайн мав можливість задати питання з подальшою їхньою трансляцією на будівлі Посольства РФ в Києві.



В першу чергу, гострі питання стосувалися соціально-економічної кризи. Люди намагалися зрозуміти «чому так?» і «як вижити?». Вони вкрай стурбовані поширенням ковіду і нездатністю влади не тільки на гарантовану Конституцією допомогу, а також на об'єктивну оцінку ситуації:

«Як поєднуються в нашій країн і«протиковідні заходи» та права людини?»

«Чим Ви поясните маніпуляції зі статистикою по ковіду? Особливо по смертності? Чому в регіонах такі шокуючі цифри, а на офіційному рівні - все добре»

«Ми відправляємо в Нагірний Карабах 54 вагони з гуманітарною допомогою, а в наших регіонах шприц і киснева маска - на вагу золота»

«Як пройти всі «кола пекла» в лікуванні ковіду в російському регіоні?»

Громадяни Росії не розуміють величезного розриву між офіційними обіцянками і реальним станом справ. Інформаційна брехня за останній рік вже стала «поперек горла» навіть тим, хто ще недавно щиро підтримував Путіна і його емісарів: «Як поєднується зубожіння населення в пандемію і прийдешнє підвищення тарифів на комунальні послуги?»

Росіяни вкрай незадоволені тим, що Кремль надає підтримку «картопляному диктатору» Лукашенку:

«Як може Росія дружити з диктатором Лукашенком, що знищує власний народ? І це в 21 столітті!»

«Чому Росія не може приборкати Лукашенка? Адже його політика - це загроза і імідж Росії, в тому числі»

Прості люди розуміють, що підтримка Кремлем антинародних дій Лукашенка гарантує їм, росіянам, в разі виникнення подібної ситуації в Росії, аналогічну злочинну реакцію власної влади.

Тому зрозумілі питання, що стосуються «справи Навального»: «ЗМІ заявили про другу спробу отруєння Олексія Навального спецбригадою ФСБ. Як Ви прокоментуйте це резонансне розслідування?»



Не байдужі прості жителі і до відносин між Україною і Росією. Але що може відповісти людина, винна у смерті і горі людей на окупованих територіях на питання:



«Якими Ви бачите відносини Росії і України в новому році?»

«Навіщо знадобилися недавні бутафорські санкції проти керівництва України?»

Навіть чисто економічні, але вкрай безглузді дії Кремля, на прикладі продажу «Масандри», викликали безліч запитань:

«Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з продажем «Масандри». Що це? Помста Україні? Або звичайне російське головотяпство - продати невідомо кому знаменитий винзавод і приректи його на знищення».



Незадоволені росіяни і неадекватними імперськими амбіціями Кремля. Сприйняття в західних країнах Росії, як Осередку Світового Зла, йде в розріз з прагненнями до миру і спокою переважної більшості адекватних громадян Росії:



«Чого Ви чекаєте від рішення суду в Гаазі у справі збитого малазійського Боїнга?»

«Випробування «Володимира Мономаха» назвали прологом до кінця цивілізації. Чому Росія постійно бачиться в фокусі загроз?».



Людей хвилюють напружені відносини між Росією і країнами - світовими лідерами: «Чому Ви так довго не вітали Байдена з перемогою на президентських виборах?»



Громадяни не обійшли своїми питаннями і критичну ситуацію в окупованому Криму:

«Чи існує конкретний економічно і технічно обґрунтований план постачання Криму прісної води? Або це не економіка, а предмет політичного торгу?»



Безліч різноманітних питань, які так і залишилися без відповідей, об'єднує одна головна думка - прості росіяни в розпачі. Вони вже не сприймають путінську владу, як здатну! Здатну на будь-які конструктивні дії заради спокійного і впевненого розвитку Росії як країни-члена світового демократичного суспільства.