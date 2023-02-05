Акція партизанів нагадала мешканцям Криму про майбутні події 2023 року

06:57 05 лютого Київ, Україна

Активісти партизанського руху Жовта стрічка нагадали мешканцям Севастополя та Сімферополя, що Крим – це Україна, а 2023 рік – це рік відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року.

"Активісти руху Жовта стрічка у Сімферополі та Севастополі розклеїли чергові листівки, де ми нагадуємо рашистам, що 2023 рік - це рік відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року.. Громадяни України, які проживають на ВОТ АР Крим все розуміють і чекають на звільнення від рашистів, вони чекають на повернення українського прапора", - повідомляє ТГ-канал партизанського руху.

Раніше Жовта стрічка повідомляла, що у Криму починаються репресії у відповідь на дії партизанів.. Кримські партизани заявили про знищення двох офіцерів Росії.