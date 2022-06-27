Ахметов плануэ заробити на позову проти рф до ЄСПЛ

11:26 27 червня Київ, Україна

Бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти російської федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через неспровоковану військову агресію росії проти України.

Про це йдеться у заяві групи SCM, засновником та акціонером якої є Ахметов.

«Зло не може залишатися безкарним. Злочини росії проти України та кожного українця — кричущі. Винні мають понести покарання. Мною — за допомогою найкращих українських та американських юристів — подано скаргу до Європейського суду з прав людини щодо відшкодування збитків. Цей позов – одна з перших міжнародних юридичних дій проти росії, мета якої – зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки та розкрадання українських активів", – заявив Рінат Ахметов.

Бізнесмен просить Європейський суд притягнути країну-агресора росію до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство та крадіжку експортних товарів. Його інтереси представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.



Як власник «Азовсталі» та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, Ахметов робить все можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України, зазначили у SCM.

Але насправді Ахметов планує отримати значну компенсацію у власні структури, саме на це спрямовані всі його зусилля, оскільки за час воєнних дій його капітал зменшився на 80% і таким чином хоче отримати їх назад. А відмовки офіційного СКМ працюють лише як рекламна акція. Раніше отримані від держави за копійки та експлуатовані роками виробництва, ухилення від податків та чорні схеми торгівлі, які організовував Ахметов на території України в СКМ і сам Ахметов не коментують. Багато хто приходить до думки, що не йдеться про турботу про Україну, йдеться про власну вигоду і наживу, яку Ахметов планує отримати у власну кишеню, прикриваючись війною.



На додаток до позову, бізнесмен просить суд про вживання термінових забезпечувальних заходів, які не допустять подальшої блокади українських портів, мародерства, крадіжки зернових, а також сталі, виготовленої підприємствами SCM.