Ахметов має намір звернутися до суду і стягнути з росії $20 млрд за знищені заводи

Український олігарх Рінат Ахметов має намір через суд вимагати від росії компенсацію у розмірі 20 млрд доларів за завданий збиток його підприємствам.
Бізнесмен зазначив, що під час війни частково або повністю знищено кілька його заводів, серед яких «Азовсталь» у Маріуполі, Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Авдіївський коксохім (Донецька область), Луганська ТЕС у місті Щастя та ще «десятки об'єктів промислової інфраструктури та зеленої енергетики».
Капіталізація цих об'єктів на початок війни становила десятки мільярдів доларів.
Однозначно ми пред'явимо позови росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред'являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях.
Ахметов уточнив, що сума $17–20 млрд — це втрати від знищення лише двох підприємств: Комбінату імені Ілліча та «Азовсталі» — за рік там вироблялося 10 млн тонн сталі. Підсумковий розмір компенсації буде розрахований пізніше та зазначений у позовній заяві.
Після закінчення війни мільярдер має намір допомагати у відновленні України. За його словами, у цьому плані його компанія має два пріоритетні напрями: відновлення промислового потенціалу та забезпечення енергетичної незалежності країни.
За розрахунками Києва, фінансові втрати країни внаслідок війни становитимуть близько 600 млрд доларів. Західні країни вивчають можливість конфіскувати заморожені російські активи та направити їх на відновлення України. Зокрема, Євросоюз почав готувати нові закони, завдяки яким європейські країни матимуть більше повноважень для арешту грошей та майна, отриманих злочинним шляхом. Це дозволить державам розпоряджатися активами російських фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції.
Лідери ЄС на позачерговому саміті у Брюсселі 30-31 травня вивчать можливість використання заморожених російських коштів для відновлення України.
Євросоюз заморозив активів на €10 млрд євро у російських бізнесменів із списків санкцій. Заарештовані закордонні активи центробанку росії оцінюються в $300 мільярдів.
Капіталізація цих об'єктів на початок війни становила десятки мільярдів доларів.
Однозначно ми пред'явимо позови росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред'являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях.
Ахметов уточнив, що сума $17–20 млрд — це втрати від знищення лише двох підприємств: Комбінату імені Ілліча та «Азовсталі» — за рік там вироблялося 10 млн тонн сталі. Підсумковий розмір компенсації буде розрахований пізніше та зазначений у позовній заяві.
Після закінчення війни мільярдер має намір допомагати у відновленні України. За його словами, у цьому плані його компанія має два пріоритетні напрями: відновлення промислового потенціалу та забезпечення енергетичної незалежності країни.
За розрахунками Києва, фінансові втрати країни внаслідок війни становитимуть близько 600 млрд доларів. Західні країни вивчають можливість конфіскувати заморожені російські активи та направити їх на відновлення України. Зокрема, Євросоюз почав готувати нові закони, завдяки яким європейські країни матимуть більше повноважень для арешту грошей та майна, отриманих злочинним шляхом. Це дозволить державам розпоряджатися активами російських фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції.
Лідери ЄС на позачерговому саміті у Брюсселі 30-31 травня вивчать можливість використання заморожених російських коштів для відновлення України.
Євросоюз заморозив активів на €10 млрд євро у російських бізнесменів із списків санкцій. Заарештовані закордонні активи центробанку росії оцінюються в $300 мільярдів.
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