Асоціація міст України: підвищення тарифів на проїзд - вказівка ​​Кабміну

12:51 12 травень Київ, Україна

Держава відмовилася від компенсацій громадам коштів за перевезення пільгових категорій пасажирів в громадському транспорті, а також вимагає від органів місцевого самоврядування підняття тарифів на проїзд.



Про це заявила Асоціація міст України (АМУ).



"Всупереч конституційним нормам, з 2016 року держава відмовилася фінансувати гарантовані законами пільги, зокрема, пільгу на проїзд. Таким чином, вона переклала свої обов'язки на органи місцевого самоврядування без надання їм додаткових джерел доходів. У той самий час пільги, гарантовані державою, повинні передбачати стовідсоткове фінансування коштами державного бюджету", - йдеться в заяві.



Асоціація міст України відзначила, що відсутність компенсацій шкодить громадам.

"Громади щорічно витрачають мільярди гривень на забезпечення жителям гарантій, встановлених державою. Це призводить до недофінансування інших соціально значущих сфер, зокрема, освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Ця ситуація також призводить до деградації транспортної системи міста, неможливості повноцінно забезпечити транспортну доступність громадян в установи першочергової необхідності: школи, аптеки, лікарні, продуктові магазини", - відзначають мери міст.

В АМУ закликали Кабмін погасити заборгованість, адже без цих коштів міським головам доведеться підняти ціни.

"Тому органи місцевого самоврядування закликають уряд передбачити в державному бюджеті кошти на фінансування пільг на проїзд і погасити борги за компенсацію в попередні роки. У разі невиділення з державного бюджету необхідних коштів, органи місцевого самоврядування будуть змушені підняти ціни на проїзд в громадському транспорті, щоб забезпечити стабільне транспортне сполучення на територіях громад", - підкреслили в заяві.

Раніше Асоціація міст України закликала не допустити прийняття законопроєктів, які позбавляють місцеве самоврядування повноважень у сфері охорони культурної спадщини.