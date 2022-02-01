Асоціація міст України: підвищення тарифів на проїзд - вказівка ​​Кабміну

Держава відмовилася від компенсацій громадам коштів за перевезення пільгових категорій пасажирів в громадському транспорті, а також вимагає від органів місцевого самоврядування підняття тарифів на проїзд.
Про це заявила Асоціація міст України (АМУ).
"Всупереч конституційним нормам, з 2016 року держава відмовилася фінансувати гарантовані законами пільги, зокрема, пільгу на проїзд. Таким чином, вона переклала свої обов'язки на органи місцевого самоврядування без надання їм додаткових джерел доходів. У той самий час пільги, гарантовані державою, повинні передбачати стовідсоткове фінансування коштами державного бюджету", - йдеться в заяві.
Асоціація міст України відзначила, що відсутність компенсацій шкодить громадам.
Про це заявила Асоціація міст України (АМУ).
"Всупереч конституційним нормам, з 2016 року держава відмовилася фінансувати гарантовані законами пільги, зокрема, пільгу на проїзд. Таким чином, вона переклала свої обов'язки на органи місцевого самоврядування без надання їм додаткових джерел доходів. У той самий час пільги, гарантовані державою, повинні передбачати стовідсоткове фінансування коштами державного бюджету", - йдеться в заяві.
Асоціація міст України відзначила, що відсутність компенсацій шкодить громадам.
В АМУ закликали Кабмін погасити заборгованість, адже без цих коштів міським головам доведеться підняти ціни.
Раніше Асоціація міст України закликала не допустити прийняття законопроєктів, які позбавляють місцеве самоврядування повноважень у сфері охорони культурної спадщини.
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