Агресор за добу здійснив 14 ракетних та 40 авіаційних ударів по Україні - зведення

08:20 05 червня Київ, Україна

Протягом останніх 24 годин, окупаційні сили Росії завдали серію ракетних та авіаційних ударів по Україні.



Про це було повідомлено в офіційному зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.



За інформацією, отриманою від Генштабу, за вказаний період противник здійснив 14 ракетних ударів та 40 авіаційних нальотів на територію України. Було також зафіксовано 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню, спрямованих на позиції українських військ та населені пункти.



Повідомлення зазначає, що мирне населення стало жертвами цих атак, а також постраждали приватні житлові будинки, навчальні заклади та інша цивільна інфраструктура.



Крім того, вночі окупанти застосували крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні дрони Shahed.. Спільні зусилля Повітряних командувань та протиповітряної оборони ЗСУ знищили чотири з шести ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми дронів Shahed.



Генеральний штаб застерігає про високу ймовірність продовження ракетних та авіаційних ударів по всій території України.